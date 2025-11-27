Митниците пускат на търг 200 телефона, смартчасовници, пердета и строителни материали от задържани контрабанди

Агенция „Митници“ обяви публична разпродажба на различни стоки, задържани при опити за контрабанда на ГКПП „Капитан Андреево“ в периода 2021–2024 година. Предлаганите артикули включват мобилни телефони, детски смартчасовници, зарядни устройства, строителни материали, керамични плочки, а също и текстил – дрехи, обувки и платове за пердета. Всички стоки са проверени и не нарушават права върху интелектуална собственост.

Най-голямата група в търга съдържа 200 мобилни телефона и аксесоари, с начална цена над 44 600 лева. Стоките се продават само на групи, а не поотделно. Кандидатите трябва да подадат заявление и да внесат депозит от 20% от първоначалната цена. На търг се предлага и група с части за ловни пушки и машина за пълнене на патрони на начална цена около 320 лева. Общо групите в търга са 20.

Желаещите могат да огледат стоките на място между 1 и 3 декември, а заявления и оферти се приемат до 5 декември. От Агенция „Митници“ уточняват, че задържаните артикули са били укрити при преминаване на границата и напомнят, че трафикът през „Капитан Андреево“ остава изключително интензивен – над 3000 камиона дневно и повече от 1 млн. годишно.