Започва търговията с новите облигации на „Ти Би Ай банк“ на БФБ

От днес, 27 ноември, започва търговията на Сегмент за облигации на Основния пазар BSE с емисията облигации, с ISIN код на емисията: BG2100031256, издадена от ТБ „Ти Би Ай банк“ ЕАД, съобщиха от „Българска фондова борса„.

Това са обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, непривилегировани, необезпечени, първостепенни дългови книжа. Те са структурирани да отговарят на изискванията за приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Емисията е в размер на 60 000 000 евро, разпределени в 600 облигации, всяка с номинална стойност от 100 000 евро.

Крайната дата за търговия с тези дългови книжа е 27 октомври 2028 година.

Емисията е шеста по ред, издадена от „Ти Би Ай банк“. Тя е издадена на 7 ноември тази година и е с падеж на 7 ноември 2028 година. Емисията е със срок 36 месеца с годишният лихвен процент от 7 процента.

Погасяването на заема ще е еднократно на датата на падежа. Лихвеното плащане е на 12 месеца, с фиксирана дата на лихвените плащания: 7 ноември 2026 г., 7 ноември 2027 г. и 7 ноември 2028 година.

Право на лихвено плащане имат инвеститорите, вписани в централния регистър на ценни книжа като облигационери не по-късно от пет работни дни преди датата на съответното плащане, съответно пет работни дни преди датата на последното лихвено и амортизационно плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.

Довереник на облигационерите няма.

Емитентът има право да изплати предсрочно главницата по облигациите,

заедно с натрупаната лихва, като упражни кол опция, съгласно описаните в Проспекта: „Кол опция на Емитента“, „Кол опция при дисквалификация на облигациите като Приемливи задължения“ и „Данъчна кол опция“.