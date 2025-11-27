Желязков възстановява диалога със синдикати и работодатели преди ключовите бюджетни решения

Премиерът Росен Желязков заяви в парламента, че правителството ще възобнови диалога със синдикатите и работодателите, за да се търси баланс в политиката на доходите и макроикономическите параметри на бюджета. По думите, му целта е да се постигне „златното сечение“, което да удовлетворява както бизнеса, така и обществото. Той подчерта, че още тази седмица кабинетът ще отправи официални покани към социалните партньори за нов кръг консултации.

Желязков коментира, че през декември ще бъде воден активен диалог, чрез който да се намери обща позиция по ключовите бюджетни решения. Премиерът увери, че е възможно да се постигне напредък, ако трите страни – държава, синдикати и работодатели, работят конструктивно.

Думите на премиера идват на фона на изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от по-рано през деня. Борисов настоя проектобюджетът да бъде изтеглен или временно замразен, докато не се възстанови пълноценният тристранен диалог. По негови думи, ако не бъде постигнато съгласие как ще се управлява през следващите години, страната може да продължи да функционира по стария бюджет.