„Възраждане“ зове за още протести, иска сваляне на кабинета „Желязков“

„Не вярваме на Бойко Борисов, че ще изтегли държавния бюджет. Като той ни каже „добър ден“, гледаме дали не е вечер“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „Възраждане“ Цончо Ганев по повод думите на лидера на ГЕРБ, че управляващите ще изтеглят Бюджет 2026, след като вчера срещу него се проведе многохиляден протест.

Той отбеляза, че опозицията в парламента се е обединила по време на снощните протести срещу план-сметката за догодина. Според него управляващите са се изплашили след една голяма демонстрация и са „дали задна„. Ганев посочи, че страхът от обединената опозиция е много силен. Той очаква властта да оттегли планираното увеличение на данъците.

Народният представител призова симпатизантите на „Възраждане“ да излязат още тази вечер на протест, за да свалят правителството. Той насърчи и „Продължаваме промяната-Демократична България“ да продължи с протестите си и да се присъедини към демонстрацията на партията на Костадин Костадинов.