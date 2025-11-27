РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ПП-ДБ е удовлетворена от заявката за преработка на бюджета

ПП-ДБ е удовлетворена от заявката за преработка на бюджета

„След като не чуха опозицията, не чуха експертите, след като отказаха да чуят бизнеса, се радваме, че чуха гражданите и този пагубен бюджет ще бъде преработен. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в кулоарите на Народното събрание.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че сега е важно, след като бъде оттеглен бюджетът, да бъдат приети реформите и предложенията на партията му за десни мерки – да бъдат махнати всички ограничения към бизнеса, СУПТО, осигуровките и данък „дивидент“.

Обединението отбеляза победата на протестиращите, които успяха да накарат управляващите да изтеглят скандалната план-сметка за догодина.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.