ПП-ДБ е удовлетворена от заявката за преработка на бюджета

„След като не чуха опозицията, не чуха експертите, след като отказаха да чуят бизнеса, се радваме, че чуха гражданите и този пагубен бюджет ще бъде преработен„. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в кулоарите на Народното събрание.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че сега е важно, след като бъде оттеглен бюджетът, да бъдат приети реформите и предложенията на партията му за десни мерки – да бъдат махнати всички ограничения към бизнеса, СУПТО, осигуровките и данък „дивидент“.

Обединението отбеляза победата на протестиращите, които успяха да накарат управляващите да изтеглят скандалната план-сметка за догодина.