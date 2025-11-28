Влошаване на бизнес климата в сектора на услугите, промишлеността и строителството

През ноември общият показател на бизнес климата запазва равнището си от октомври (16.1%), отбелязват от Националния статистически институт. Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и сектора на услугите, като единствено в търговията на дребно се отчита подобрение.

Бизнес наблюденията в промишлеността, строителството, търговията на дребно и в сектора на услугите събират информация за мненията на предприемачите по отношение на състоянието и развитието на техния бизнес.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 0.9 пункта

(от 15.5% на 14.6%), което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, но това не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, следвани от недостатъчното търсене от страната и недостатъчното търсене от чужбина.

Прогнозите на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца продължават да са в посока на увеличение.

През ноември

строеж жилища

съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 6.3 пункта (от 19.6% на 13.3%) в резултат на песимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност е неблагоприятна, като и прогнозите им за следващите три месеца се влошават.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на първия и третия фактор.

В сравнение с октомври нараства делът на строителните предприемачи, които предвиждат продажните цени да се повишат през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ нараства с 9.7 пункта

(от 20.2% на 29.9%), което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им за обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, също се подобряват.

През последния месец се наблюдава нарастване на негативното влияние на фактора „несигурна икономическа среда“, който измества на второ място конкуренцията в бранша. На заден план остават недостатъчното търсене и недостигът на работна сила.

Очакванията на търговците на дребно относно продажните цени през следващите три месеца са в посока на увеличение.

През ноември

съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ (без търговия) се понижава с 1.7 пункта

(от 9.8% на 8.1%) в резултат на влошените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като намалена, като и очакванията за следващите три месеца са по-резервирани.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса.

Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат известно повишение през следващите три месеца.