РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Влошаване на бизнес климата в сектора на услугите, промишлеността и строителството

нси

През ноември общият показател на бизнес климата запазва равнището си от октомври (16.1%), отбелязват от Националния статистически институт. Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и сектора на услугите, като единствено в търговията на дребно се отчита подобрение.

Бизнес наблюденията в промишлеността, строителството, търговията на дребно и в сектора на услугите събират информация за мненията на предприемачите по отношение на състоянието и развитието на техния бизнес.

дуално обучение

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 0.9 пункта 

(от 15.5% на 14.6%), което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, но това не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, следвани от недостатъчното търсене от страната и недостатъчното търсене от чужбина.

Прогнозите на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца продължават да са в посока на увеличение.

През ноември 

гараж, локомотивът на икономиката, строеж ново строителство
строеж жилища

съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 6.3 пункта (от 19.6% на 13.3%) в резултат на песимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност е неблагоприятна, като и прогнозите им за следващите три месеца се влошават.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на първия и третия фактор.

В сравнение с октомври нараства делът на строителните предприемачи, които предвиждат продажните цени да се повишат през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ нараства с 9.7 пункта 

Проверяват над 150 търговски обекта в страната за необосновано повишение на цените

(от 20.2% на 29.9%), което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им за обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, също се подобряват. 

През последния месец се наблюдава нарастване на негативното влияние на фактора „несигурна икономическа среда“, който измества на второ място конкуренцията в бранша. На заден план остават недостатъчното търсене и недостигът на работна сила.

Очакванията на търговците на дребно относно продажните цени през следващите три месеца са в посока на увеличение.

През ноември 

съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“  (без търговия) се понижава с 1.7 пункта 

(от 9.8% на 8.1%) в резултат на влошените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като намалена, като и очакванията за следващите три месеца са по-резервирани.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса.

Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат известно повишение през следващите три месеца.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.