Брутният външен дълг в края на септември расте до 54.93 млрд. евро

Брутният външен дълг в края на септември възлиза на 54.93 млрд. евро (48.9% от БВП*), което е с 6.1 млрд. евро повече в сравнение с края на септември 2024 г., когато е бил 48.84 млрд. евро или 46.6% от БВП на страната. Това показват данните от Българската народна банка.

В края на септември краткосрочните задължения са 10.2 млрд. евро (18.6% от брутния дълг, 9.1% от БВП) и се повишават с 821.1 млн. евро спрямо септември миналата година. Тогава те са били 9.38 млрд. евро, 19.2% от дълга и 9% от БВП на България.

Дългосрочните задължения възлизат на 44.74 млрд. евро (81.4% от брутния дълг, 39.8% от БВП)

в края на септември, като нарастват с 5.27 млрд. евро на годишна база. Преди година те са били 39.46 млрд. евро, 80.8% от дълга и 37.7% от БВП на страната.

Към края на септември общо 35.84 млрд. евро (65.2%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година. В евро са деноминирани 81.6% от брутните външни задължения при 78.5% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на септември е 17.45 млрд. евро

(15.5% от БВП). На годишна база той нараства с 4.15 млрд. евро (31.2%). Преди година този дълг е бил 13.3 млрд. евро и 12.7% от БВП на страната. Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 31.8% към края на септември при 27.2% към същия месец на миналата година.

Външните задължения на Централната банка са 1.91 млрд. евро (1.7% от БВП). Те намаляват с 85.1 млн. евро спрямо края на септември 2024 г., когато са били 1.99 млрд. евро или 1.9% от БВП на страната.

Външните задължения на сектор „Други парично-финансови институции“ (Банки и фондове на паричния пазар) са 9.69 млрд. евро (8.6% от БВП). Те се повишават с 2.08 млрд. евро (27.4%) спрямо края на септември миналата година, когато са били 7.61 млрд. евро и 7.3% от БВП на България.

Външните задължения на други сектори са 13.07 млрд. евро (11.6% от БВП). Те нарастват с 414.9 млн. евро спрямо същия месец на миналата година, когато са били 12.66 млрд. евро и 12.1% от БВП на страната.

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 12.82 млрд. евро

(11.4% от БВП) в края на септември, което е с 464.2 млн. евро по-малко спрямо края на септември минаата година. Тогава те са били в размер на 13.28 млрд. евро и 12.7% от БВП на страната.

*При БВП в размер на 112.28 млрд. евро за 2025 г. (прогноза на БНБ) и 104.77 млрд. евро за 2024 г. (данни на НСИ от 20 октомври 2025 г.).