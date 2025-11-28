В Женева е установена рамка за споразумение за Украйна, каза Хакан Фидан

Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че преговорите в Женева са помогнали за установяването на рамка за преговори за разрешаване на украинския конфликт, съобщи TRT Haber. Анкара смята, че преговорите са открили нови перспективи и е готова да продължи да съдейства на страните за постигане на мир.

„Турция е готова да поднови преговорите в Истанбул по този въпрос“, каза Фидан след разговори с германския външен министър Йохан Вадефул. „Ние подкрепяме преките преговори между страните. Не трябва да се отдръпваме от масата за преговори по този въпрос.“

Турският министър заяви също, че преговорите в Женева откриват нови перспективи.

Според него те са помогнали за установяването на рамка за по-нататъшни дискусии.

Германският външен министър от своя страна съобщи, че на преговорите в Женева е било решено преговорният процес да се раздели на две трасета. Според него „в момента се водят преговори, първоначално на двустранна основа, между САЩ и Украйна“. Преговорите с Русия се очакват следващата седмица.

Кремъл по-рано потвърди получаването на списък с ключови параметри на споразумението, разработени след консултациите в Женева. Както съобщи прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, параметрите ще бъдат обсъдени следващата седмица в Москва. Кремъл също така обяви, че очаква посещение на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф следващата седмица.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви на 27 октомври, че тази седмица украинският екип, заедно с американски представители, ще „продължи да довежда точките“ от преговорите в Женева „до форма, която ще доведе до гаранции за мир и сигурност“. Той също така обяви „важни разговори“ за следващата седмица. Според президента, в тях ще участва не само делегацията, но и самият той.