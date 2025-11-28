Бюджет 2026 ще бъде прекроен преди Нова година

„Чухме предложенията на бизнеса и синдикатите – те ще бъдат разгледани от страна на Министерство на финансите и на коалиционните партньори. През следваща седмица ще се обсъдят конкретни мерки, които се предлагат и от бизнеса, и от синдикатите.“ Това заяви финансовият министър Теменужка Петкова на брифинг пред журналисти след среща с работодателите и синдикатите за бюджета за 2026 година.

Въпреки твърденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че план-сметката за следващата година се изтегля, Петкова уточни, че тя не е отменена, а само е отложена процедурата по нейното приемане.

Делян Добрев от ГЕРБ на свой ред обясни, че управляващите са готови да внесат допълнителен доклад, който да преразгледа по-малките бюджети на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса, след което да се приеме държавният бюджет. Според депутата, който е председател на Комисията по бюджет и финанси в парламента, има достатъчно време план-сметката да се приеме до Нова година.

Относно социалните мерки, Добрев призова да не се поставя „каруцата пред коня“ и увери, че всички мерки ще станат ясни на 2 декември, след като Тристранката и Министерството на финансите постигнат обща позиция. Ако балансът не бъде намерен тогава, обсъжданията ще продължат до постигане на „златната среда“.

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев се надява работодателите и синдикатите да се обединят и да се направят такива промени, че работещите и фирмите да могат да запазят своите доходи и конкурентоспособност.

Димитър Манолов от КТ „Подкрепа“ заяви, че ситуацията не е добра и ако сегашната политика продължи, резултатите няма да са положителни. Той посочи, че са обсъждали възможности за подобряване на устойчивостта на осигурителната система и са постигнали съгласие за увеличаване на заплатите в някои сектори на администрацията с ниско възнаграждение, като земеделието и горското стопанство.

Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара, уточни, че все още не е намерен балансът в бюджета. Неправителствената организация ще настоява данък дивидент да бъде компенсиран с други мерки. Той изрази готовност за диалог със синдикатите и управляващите.

По-рано днес от „Продължаваме промяната-Демократична България“ заявиха, че настояват бюджетът за догодина да бъде изтеглен от парламента, както обеща мандатоносителят Бойко Борисов. В противен случай протестите ще продължат.