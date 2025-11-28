Има ли „перфектно“ време за разходка след обилно хранене?

Но между похапването, пиенето, големите вечери и десертите, вероятно ще се опитвате да включите и по някоя разходка, за да избегнете напълно заседналия начин на живот. И може би се питате дали има най-подходящ момент, продължителност и темпо на разходката, за да извлечете максимална полза след обилно хранене.

Макар че всякаква активност – кратка или дълга, по всяко време на деня – е полезна за цялостното здраве, изследванията и експертите казват, че най-добрият начин да ограничите пиковете на кръвната захар след хранене е да тръгнете на разходка до 30 минути след като сте яли и да вървите 20–30 минути или повече. Това важи както за хора с диабет, така и без диабет.

Нормално е кръвната захар да се повишава след хранене. Но е важно да се поддържа в умерени граници, особено за хора с преддиабет и диабет, защото честите и продължителни високи стойности, както и големите колебания, увеличават риска от диабет тип 2 или усложнения, свързани с диабета.

Причината, поради която движението след хранене помага за регулиране на глюкозата, е, че мускулите се нуждаят от глюкоза, за да функционират. Ако се движите и използвате мускулите си, глюкозата няма да „плава“ в кръвта ви, а ще бъде усвоявана, докато сте в движение, казва д-р Линда Шиу, интернист и директор по лайфстайл медицина в Kaiser Permanente в Сан Франциско.

Около 30-минутният прозорец е времето, което е необходимо на организма да превърне въглехидратите в глюкоза, която влиза в кръвния поток.

„Физическото движение увеличава усвояването на глюкоза от кръвния поток в мускулните клетки, за да се използва като енергия. Затова има явна полза да сте активни точно след хранене, когато кръвната захар се покачва, за да ограничите това повишение“, казва Кендра Бланшет, диетолог и специалист по диабетни грижи в Sutter Health в Сакраменто.

Шиу препоръчва бърза разходка след хранене. За хората от Сан Франциско или други хълмисти райони „бавната разходка по стръмни улици е чудесен начин да подпомогнете храносмилането и да намалите покачването на кръвната захар“, казва тя.

Всякаква лека активност е полезна, но ходенето е най-достъпната форма на упражнение за повечето хора – нискоинтензивно е, безплатно, можете да контролирате интензивността и скоростта, изисква движение на цялото тяло и е безопасно дори непосредствено след обилно хранене.

„Не е нужно да е цяла тренировка,“ казва Шиу. „Никой няма да тренира сериозно след толкова храна.“

Друго проучване, публикувано през 2022 г., показва, че 30 минути бързо ходене веднага след хранене (включително различно количество въглехидрати) помагат за намаляване на пика на глюкозата при млади, здрави възрастни.

„Това представлява важна стъпка към препоръката за 30-минутна следхранителна умерена разходка в ежедневието, където съдържанието и съставът на храната могат значително да варират“, се казва в изследването.

Също така е важно да правите упражнения за укрепване на мускулите поне два-три пъти седмично, казва Бланшет, защото това помага да се изгражда и поддържа чиста мускулна маса – частта от тялото, която усвоява глюкозата и я използва за енергия.

