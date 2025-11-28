Синдикати и работодатели отиват на среща с властта, за да обсъдят оттегления Бюджет 2026

Представители на работодателските организации и синдикатите ще проведат среща с финансовия министър Теменужка Петкова, на която ще обсъдят концепцията за новата план-сметка на държавата, след като в четвъртък, Бюджет 2026 беше изтеглен заради общественото недоволство.

План-сметката за 2026 г. така и не беше обсъдена в Националния съвет за тристранно сътрудничесто, тъй като не получи одобрение от социалните партньори. Така без дебат, тя безпрецедентно беше внесена в Народното събрание.

„Държавата застава зад всеки български гражданин. Около това се обединихме на среща в Централата на ГЕРБ с министъра на финансите Теменужка Петкова, вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, председателя на комисията по бюджет и финанси Делян Добрев, бившия финансов министър Владислав Горанов, както и работодателите от КРИБ и БСК, представени от Кирил Домусчиев и Добри Митрев. Присъстваха и двата национални синдиката КТ “Подкрепа“ и КНСБ, представени от Димитър Манолов и Любослав Костов“, написа във „Фейсбук“ профила си Борисов през изминалия ден.

Той обяви, че в обсъжданията по Бюджет 2026 ще участват и представители на четирите партии, които подкрепят правителството.

„Банкеръ“ припомня, че вчера, 27 ноември, Борисов обяви, че план-сметката за догодина трябва да бъде преработена, въпреки, че вече мина на първо четене през Комисията по бюджет и финанси в парламента. Така наречените „малки бюджети“ пък бяха приети на второ четене в ресорната комисия, а по-късно се очакваше тя да одобри окончателно и парите на държавата за следващата година. Това обаче не се случи заради внушителния протест, който се проведе в сряда, 26 ноември, пред сградата на Народното събрание срещу план-сметката за 2026 година и на практика я бутна и върна за преразглеждане.