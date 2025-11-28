РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Huawei и ZTE спечелили нови 5G договори във Виетнам

Китайските телекомуникационни гиганти Huawei и ZTE са спечелили нови договори за 5G проекти във Виетнам. Сделките идват на фона на факта, че шведската Ericsson и финландската Nokia остават доставчици за основните 5G мрежи (5G core) на страната. Така във Виетнам се оформя смесена инфраструктура на технологии от Северна Европа и Китай.

Ericsson и Nokia вече са спечелили ключови договори за изграждане на гръбнака и основните системи на виетнамската 5G мрежа. Американският производител на чипове Qualcomm доставя допълнително оборудване в подкрепа на скандинавските доставчици. Китайските компании обаче печелят повече позиции в антени и други помощни съоръжения.

Според агенция „Ройтерс“, консорциум, включващ Huawei, е спечелил договор за 5G на стойност 23 млн. долара през април. Сделката последва въвеждането на нови американски мита върху вноса на виетнамски стоки в Съединените щати, които обтегнаха отношенията между Ханой и Вашингтон. Оттогава ZTE си е осигурила поне още два договора за 5G антени на обща стойност над 20 млн. долара.

Виетнам дълго време гледаше предпазливо на китайски технологии в чувствителна инфраструктура. Сега западни представители изразяват притеснения относно сигурността и бъдещото технологично сътрудничество, тъй като както китайски, така и скандинавските доставчици разширяват присъствието си в страната.

