ЕС планира забрана на Huawei и ZTE в 5G мрежите за по-голяма сигурност

Европейската комисия призовава държавите членки постепенно да премахнат оборудването на китайските компании Huawei и ZTE от 5G и мрежите от следващо поколение, съобщава агенция „Блумбърг“. Още през 2020 г. ЕК препоръча използването на технологии от „високорискови“ доставчици да бъде ограничено, а сега заместник-председателят Хенна Виркунен натиска тази препоръка да стане закон.

Ако предложението стане задължително, държавите, които не го спазват, могат да бъдат санкционирани финансово. Виркунен обмисля също да ограничи участието на китайски компании в проекти за оптични мрежи, за да се ускори разгръщането на широколентов интернет.

Мярката е част от стратегията на Европейския съюз да ограничи влиянието на Китай в ключовата инфраструктура в процеса на влошаване на отношенията между блока и втората по големина икономика в света. От 2026 г. Германия ще забрани използването на ключови компоненти на ZTE и Huawei, а Финландия планира да разшири подобна забрана за 5G мрежите.

През последните години САЩ също убедиха европейски съюзници като Великобритания и Швеция да ограничат или забранят оборудването на Huawei заради опасения, че Пекин може да го използва за кибершпионаж или да наруши критични комуникации.