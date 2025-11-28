РЕГИСТРИРАЙ СЕ
На 5 декември започва изплащането на пенсиите и коледните добавки

Изплащането на последните в лева декемврийски пенсии чрез пощенските станции ще започне на 5 декември (петък) и ще завърши на 19 декември (петък), съобщават от пресцентъра на НОИ. Преводите по банков път ще бъдат извършени на 5 декември.

Датите за изплащане на пенсиите ще са такива по изключение, тъй като дните 31 декември т. г. и 2 януари 2026 г. са обявени за почивни дни.

Заедно с пенсиите за декември ще бъдат изплатени и коледните добавки в размер на 120 лева. Добавка ще получат онези пенсионери, чиято пенсия или сборът от пенсии, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември, не надвишават 638 лева.

Право на тази добавка имат около 536 000 души, информират от НОИ.

Също така на 2 декември ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за ноември. На 15 декември ще се изплащат обезщетенията за безработица.

