Разговорите между Путин и Орбан завършиха

Разговорите между руския президент Владимир Путин и унгарския премиер Виктор Орбан приключиха, съобщи пресслужбата на Кремъл. Те продължиха близо четири часа.

„Руско-унгарските разговори приключиха“, съобщи пресслужбата на Кремъл в своя Telegram канал.

Делегацията на премиера Виктор Орбан пристигна в Москва днес по обяд. Премиерът Орбан заяви, че на срещата си с руския президент Владимир Путин планира да обсъди енергийното сътрудничество и мерките за разрешаване на конфликта в Украйна.

По-рано Виктор Орбан заяви, че следващите две до три седмици ще бъдат решаващи и ще помогнат да се определи дали срещата на върха Русия-САЩ, която двете страни планираха да проведат в Будапеща, наближава. По време на разговорите си с премиера Владимир Путин не изключи среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Будапеща. Той не уточни възможна дата.

Унгария е готова да организира срещата на върха между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп. Американският лидер потвърди готовността си да проведе срещата в Будапеща, но по-късно заяви, че не иска да „губи време“ и следователно няма да присъства на разговорите с руския президент. Владимир Путин твърди, че американският му колега говори за отлагане на срещата на върха в Будапеща, а не за нейното отменяне.