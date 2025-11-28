Орбан заминава за Москва за среща с Путин за енергийни доставки и мир в Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан съобщи, че днес ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва. Основните теми на разговора ще бъдат гарантирането на доставките на руски суров петрол и природен газ за Унгария за зимата и следващата година, както и обсъждане на усилията за постигане на мир в Украйна, предаде Ройтерс.

Орбан поддържа близки отношения с Кремъл въпреки войната, а страната му остава силно зависима от руските енергийни ресурси. По-рано този месец Унгария получи от САЩ изключение от част от санкциите за използване на руски нефт и газ след среща на Орбан с американския държавен глава Доналд Тръмп. Освен това Будапеща подписа и споразумение със САЩ за сътрудничество в ядрената енергетика, включително закупуване на американско ядрено гориво за централата „Пакш-1“.

Унгарският президент отбеляза, че мирното споразумение за Украйна е неизбежна тема в Москва. Той нееднократно е настоявал за организиране на „мирна среща на върха“ между Тръмп и Путин в Будапеща, но плановете засега са пропаднали. Унгария продължава да поддържа руския енергиен внос – през тази година страната е внесла над 8,5 млн. тона суров петрол и повече от 7 млрд. куб. м природен газ от Русия.