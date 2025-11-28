Васил Пандов ще съди Слави Трифонов за твърдения за нападение над жени на протеста

Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Васил Пандов съобщи пред журналисти, че ще съди лидера на „Има такъв народ“ Слави Трифонов. Причината е твърдението на Трифонов, че Пандов е дал сигнал за нападение срещу жени от администрацията по време на протеста на 26 ноември. Според лидера на „Има такъв народ“ те са били подложени на словесни и физически действия, застрашаващи безопасността им.

Пандов заяви, че разполага със записи, които показват, че не е присъствал на мястото. Той осъди нападението над служителките, но уточни, че то е станало на странична улица около Народното събрание, където е имало агитки.

Депутатът добави, че Трифонов и Делян Пеевски са разпространили неверни твърдения за него, без да уточни дали ще заведе дело и срещу Пеевски.

Парите от делото, Пандов ще дари на организации, които подкрепят борбата с насилието над жени.

Твърденията на Слави Трифонов

„Две жени от администрацията на Министерството на здравеопазването са нападнати, псувани, свалени на земята, удряни и замервани с бутилки от протестиращи, след като са били посочени от депутата от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Васил Пандов.“ Това обяви в профила си във „Фейсбук“ лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов късно вечерта на 26 ноевмри.

По думите на Трифонов инцидентът станал около 21.30 часа, когато двете служителки на здравното ведомство са се опитали да напуснат сградата на Народното събрание.

„При излизане от парламента Васил Пандов, който е депутат от ПП-ДБ и член на Комисията по здравеопазването, ги посочва с пръст и някакви лумпени започват да ги дърпат, да ги псуват, свалят ги на земята, замерят ги с бутилки и всъщност заплашват живота и здравето на горките жени, които на всичкото отгоре нямат абсолютно нищо общо с цялата тая унизителна тъпотия. Докато пиша тези думи, двете жени са в една полицейска камионетка и още не могат да се приберат по къщите си при своите близки, които вероятно са паникьосани“, твърди лидерът на „Има такъв народ“.

Той обвини „Продължаваме промяната“, които бяха организатори на протеста срещу Бюджет 2026, че смятат, че всичко им е позволено.

„Значи, за да си изпълняваш ролята на депутат, според въпросния Пандов от ПП-ДБ, трябва да сочиш с пръст невинни хора, по възможност достопочтени жени, за да могат определени лумпени да ги псуват, да ги замерят с бутилки и да ги свалят на земята. Значи, ако е така и това, според депутата Пандов от ПП-ДБ, е нормално, значи утре аз мога да го посоча и той да получи същото, което днес са направили на горките жени. Оставам с впечатлението от доста време насам, че на ПП-ДБ всичко им е позволено. Да лъжат. Да псуват. Да замерят. Да бият. Те са със самочувствието, че са повече от всички останали, че са по-умни, по-красиви, по-специални и въобще на тях всичко им е позволено. Но истината е, че са по-специални само в наглостта си, безочието си и в липсата на какъвто и да било морал“, заключва Трифонов.