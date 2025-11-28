РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Тръмп иска да спре за постоянно миграцията от "страни от третия свят"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че администрацията му ще работи за „постоянно преустановяване“ на миграцията от т.нар. държави от третия свят, предаде Ройтерс. Според него тази мярка е необходима, за да може американската система да „се възстанови напълно“. Той допълни, че планира да прекрати всички федерални помощи и субсидии за хора, които не са граждани на САЩ, както и да анулира разрешителните за прием, отпуснати по времето на Джо Байдън.

Американският президент заяви още, че възнамерява да депортира всеки чужденец, който по думите му е „бреме за обществото“, представлява риск за сигурността или е „несъвместим със западната цивилизация“. Той заговори и за „денатурализация“ на мигранти, които според него застрашават вътрешното спокойствие.

Острите изявления дойдоха след нападението във Вашингтон, при което афганистанец, пристигнал в САЩ по хуманитарна програма за пренастаняване, простреля двама членове на Националната гвардия близо до Белия дом. Жената е починала от раните си, а мъжът е в критично състояние.

Афганистанец, влязъл в САЩ по програмата „Добре дошли, съюзници“, е задържан за стрелбата по служители на Националната гвардия
