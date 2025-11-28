Столична община ще обжалва определението на съда за реформата в паркирането

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
От Столична община ще обжалват пред ВАС определението на Административния съд в София-град, блокирало реформата за паркирането в София, заявяват от общинския пресцентър. Припомняме, че новите разпоредби на СОС нямат да влязат в сила от 5 януари 2026 г., тъй като ще трябва да се изчака окончателното съдебно решение за законосъобразността на приетите изменения.

Тази временна мярка затруднява планирането на предстоящите дейности и създава допълнителна несигурност за гражданите и бизнеса, изтъкват от Общината.

Оттам уточняват, че съдът не е обявявал наредбата за нищожна. Постановената мярка е само за временно спиране на предварителното изпълнение на разпоредбите до окончателното разглеждане на жалбите.

От Столичната община недоумяват и как писменото становище по делото, внесено от тях в сряда, е било разгледано още на следващия ден – в четвъртък – от съда. Те поставят въпроса доколко той е имал възможност да се запознае в пълнота с аргументите на общината.

Припомняме, че от ДПС-НН отбелязаха на 24 ноември, че ще атакуват поскъпването и зонирането на паркирането в София. Реакция последва и от бившия омбудсман и лидер на “Изправи се.БГ” Мая Манолова, която също внесе жалба в съда.

Столичната управа изтъква, че промените в паркирането имат една ясна цел – по-добра инфраструктура, по-качествени публични услуги и повече ред в паркирането, тема, която десетилетия наред остава нерешена в София.

