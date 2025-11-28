Въвежда се временна организация на сметосъбирането в кварталите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“

От 1 декември 2025 г. Столична община въвежда временна организация на сметосъбирането в кварталите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ (Зона 3). Мярката се налага поради изтичане на договора с ДЗЗД „Грийн Партнърс“ и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред КЗК.

Целта е да не се допусне хаос с отпадъците в трите района, допълват от общинския пресцентър.

В момента на разположение за трите района са 5 сметосъбиращи камиона и 6 по-малки – на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, като се очакват още 6 камиона в началото на декември. Освен това се водят и разговори с бизнеси и търговски обекти с цел да се привлекат доброволци.

Ще се подсилят и самите районни администрации.

Припомняме че в “Люлин” и “Красно село” общинското дружество “Софекострой” се занимава със събирането на боклука.

От Общината обръщат внимание, че са изпратили писмо с напомняне до КЗК с призив да се произнесат по искането за предварително изпълнение и подписване на договора за Зона 4. Комисията все още не се е произнесла.

От Столичната община призовават софиянци да изхвърлят боклука си разделно, използвайки цветните контейнери и да се ограничат в изхвърлянето на строителни отпадъци в сивите контейнери.