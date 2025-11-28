Витаминни добавки с високи нива на B6 ще бъдат изтеглени от свободна продажба в Австралия

Австралийският регулатор на лекарствата нареди добавките с високи нива на витамин B6 да бъдат премахнати от свободна продажба в отговор на стотици съобщения за увреждане на нервите и други странични ефекти, свързани с дългосрочна употреба.

От юни 2027 г. всеки продукт с витамин B6, съдържащ повече от 50 mg в препоръчителната дневна доза, ще бъде преместен зад аптечния щанд. Препоръчителният дневен прием на витамин B6 за здрав възрастен е едва 1,3–1,7 mg.

Решението следва преглед на Администрацията за терапевтични стоки (TGA) и процес на обществено консултиране, които са идентифицирали 250 съобщения за периферна невропатия – увреждане на нервите извън мозъка и гръбначния мозък – и свързани състояния, като повечето от тези сигнали са подадени след 2023 година.

Какво е токсичност от витамин B6?

Д-р Еванджелин Манциорис, спортен диетолог в Университета на Южна Австралия, казва, че бързият ръст на наличните продукти и добавки, обогатени с витамини от група B, заедно със силния маркетинг, означават, че промените на TGA „са разумни и необходими за защита на населението“.

Докато тялото може да елиминира част от излишния витамин B6, то не може ефективно да се освободи от всичко. С течение на времето той може да се натрупа в кръвта до токсични нива. Периферната невропатия е добре известен страничен ефект от токсичност с витамин B6, със симптоми като изтръпване, парене и намалена чувствителност, обикновено в ръцете или краката. Забавената диагноза и продължителната експозиция могат да доведат до трайно увреждане на нервите.

Витамин B6 често се добавя и към енергийни напитки и протеинови прахове, казва Манциорис, което означава, че хората несъзнателно го приемат от множество източници. Това кумулативно излагане може да причини периферна невропатия дори при дози под 50 mg, когато се използват няколко продукта, съдържащи B6.

Манциорис казва, че препоръчителният дневен прием може лесно да бъде достигнат чрез разнообразна диета, богата на плодове, зеленчуци, животински продукти и млечни храни, което прави витамина „повсеместен в храната“, а дефицитът – рядък в Австралия.

„Когато започнах в диететиката, не можехте да купите много от тези обогатени прахове и добавки с високи дози, защото най-вече се използваха за пациенти в болници, които бяха недохранени или не можеха да се хранят“, казва Манциорис. „С маркетинга някои хора сега погрешно смятат, че трябва да приемат такива добавки „за всеки случай“.“

Какво ще се промени?

Продукти с ниски дози витамин B6 – 50 mg или по-малко в препоръчителната дневна доза – ще останат достъпни за свободна продажба.

Продукти, съдържащи повече от 50 mg, ще се продават само в аптеките без рецепта, но с консултация от фармацевт, от юни 2027 г. Перорални препарати, съдържащи над 200 mg в дневна доза, ще продължат да изискват рецепта.

Възрастните хора или тези с алкохолна зависимост, затлъстяване или определени бъбречни, чернодробни и автоимунни заболявания може да са в риск от дефицит, но трябва да се консултират с лекар преди прием на добавки, казва Манциорис.

Колко голям е рискът?

Приемането на витамин B6 дори в ниски дози може да доведе до периферна невропатия при някои хора, но рискът е по-висок при употреба на повече от една добавка. TGA заявява, че все още не е ясно защо някои хора са по-податливи от други.

Важно е, че токсичността от витамин B6 е свързана с прием на добавки, а не с източници от пълноценни храни. Симптомите обикновено се подобряват след спиране на приема.

Защо има забавяне и какво да правят хората дотогава?

TGA казва, че промените ще влязат в сила през юни 2027 г., за да се даде време на индустрията, медицинските специалисти и бизнеса да направят необходимите промени – включително актуализиране на етикетите и управление на наличните количества.

Манциорис казва, че дотогава „бих предпочела да бъда предпазлива и да не консумирам никакви добавки с високи нива на B6 без доказан дефицит и насоки от лекар“.

Потребителите трябва винаги да проверяват етикетите на витамините и добавките за витамин B6, който може да е обозначен като пиридоксин, пиридоксамин или пиридоксал, съветва TGA.

Всеки, който изпитва изтръпване, парене или намалена чувствителност в ръцете или краката, трябва да спре приема на продукти с B6 и да потърси медицински съвет.

Джералдин Мозес, почетен доцент във Фармацевтичния факултет на Университета на Куинсланд, казва, че е „жалко“, че промените няма да влязат в сила до средата на 2027 г.

„Но това е стандартно при такъв голям тип промени“, казва тя. „Индустрията за витамини и добавки е мощна и огромна, а B6 се съдържа в безброй продукти, така че работата е мащабна. Но смятам, че правителството е договорило този срок с индустрията.“

Четете още: Какво се случва с тялото ви, когато редовно ядете спанак