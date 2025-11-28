Тол камерите са засекли шофьор да кара с 248 км/ч - започва връчването на глобите

Заместник-директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ Иван Маджаров съобщи, че адаптирането на информационните системи между МВР и Агенция „Пътна инфраструктура“ е приключило и ще започне връчването на фишове на нарушилите средната скорост, информират от пресцентъра на МВР.

По думите на Маджаров двете системи са абсолютно синхронизирани и вече се събират данни за обработката на самите нарушения и реализирането на наказанията.

Припомняме, че новите промени в Закона за движение по пътищата влязоха в сила на 7 септември. Според тях се обособиха участъци, които да измерват т. нар. средна скорост, което предизвика критика от Института за пътна безопасност и част от опозиционните партии.

Откакто са влезли промените, са засечени общо 49 291 нарушения, като в района Равадиново – Цалапица е засечен рекордьор, шофирал с 248 км/час. Към момента са сертифицирани 65 отсечки за засичане на средна скорост с тенденция да те да станат 100 до края на следващата година.

Според главния инспектор на “Пътна полиция” Лъчезар Близнаков, се наблюдава подобрение в поведението на водачите от 7 септември досега. Той добави, че има толеранс в полза на водача, който е законоустановен, в зависимост от скоростта на движение.

Уточненито на Близнаков идва на фона на една не толкова обнадеждаваща статистика, която сочи, че нашата страна е на второ място в ЕС по брой на загиналите на пътя.