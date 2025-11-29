РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Орбан вижда Украйна като буферна държава между Русия и НАТО

Виктор Орбан пристига в България на 20 декември

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви в интервю за германския вестник „Велт ам Зонтаг“, че единственото трайно решение на ситуацията, причинена от украинската война, е Украйна отново да се превърне в буферна зона между Русия и НАТО.

По думите му „след разширяването на НАТО на изток Украйна е служила като неутрална буферна зона между НАТО и Русия, което е осигурявало сигурност и баланс за Европа от гледна точка на отбраната“.

Според него е време да се оставят настрана илюзиите и да се приеме реалността, очертана в плана от 28 точки на САЩ за слагане на край на войната в Украйна. „Ако се забави сключването на сделка, това ще облагодетелства Русия, а не Украйна, и ще доведе до загуба на още територии и човешки животи„, смята той.

