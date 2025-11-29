Санкциите срещу Русия донесоха на Норвегия 55 млрд. евро от доставки на газ

От февруари 2022 г. Норвегия е спечелила почти 55 милиарда евро от доставки на газ за Европейския съюз (ЕС), сочат данни на Евростат.

Скандинавската страна е спечелила над 36 милиарда евро от покачващите се цени на газа в резултат на европейските санкции срещу Русия.

Отбелязва се, че от началото на 2019 г. до януари 2022 г. Норвегия е печелила средно приблизително 420 милиона евро на месец от доставки на газ за Европейския съюз. Въпреки това, от февруари 2022 г. до септември 2025 г. приходите на Норвегия са скочили до средно 1.24 милиарда евро на месец.

На 23 октомври Европейският съюз официално одобри нов, 19-ти пакет от санкции срещу Русия, който включва забрана за закупуване на руски втечнен природен газ (LNG).