Строителството има най-голям принос към ръста на БВП с 11% на годишна база

Строителният сектор е водещ двигател на икономическия ръст у нас, демонстрирайки най-съществен принос към БВП спрямо останалите сектори. За 2024 г. браншът формира 11% от икономическия обем на фона на 9.6% принос от страна на търговията и транспорта и 6% от финансовите и застрахователни дейности. Това сочат данни от представен обобщен анализ на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) заприноса на строителството към икономиката и публичните финанси в България. Секторът оказва и съществено позитивно влияние върху заетостта, доходите, градската инфраструктура.

По данни на Евростат, общият ръст на БВП за периода 2023-2024 г. е 3.4 процента. В отделните икономически сектори динамиката варира от двуцифрен ръст до спад, като отчетените стойности са в диапазона между –7.2% и +11%, а строителството е секторът с най-голям принос към ръста на БВП на страната.

„Строителството е един от ключовите двигатели на икономиката, защото свързва инвестициите, банковия сектор, материалното производство и градската среда. И днес изпреварваме други основни икономически сектори”, подчерта Георги Шопов, председател на НАСП и управляващ собственик на „ТОБО ГРУП“. „Зад планирането и реализирането на всеки един проект стоят верига от бизнеси и хора, които имат пряко участие в процеса. Когато има голяма строителна активност в някой район, това не са само сгради, а нови работни места, инфраструктура, нови услуги, развитие на градската среда. Това дава импулс за производства на строителни материали, транспорт и логистика, проектиране и инженеринг, финансови услуги, търговия, мебелна индустрия и други сектори. Докато има активно и силно строителство, страната ще се радва на по-силна икономика.“

строеж жилища

Със 156 382 заети лица в строителството, което представлява 7% от работната сила в страната, секторът отчита устойчивост. Заплатите са отбелязали значително увеличение от 17.8% за един отработен човекочас, на фона на 12% ръст на средна брутна заплата за страната през първото полугодие на 2025 година.

„Строителството формира сериозен обем от изплатените заплати в икономиката и е един от големите работодатели в страната. Данните отчитат 5.1% увеличение на заетостта в сравнение с 2023 година. Безработицата в строителния сектор е спаднала с 34.3% през първата половина на 2025 г. в сравнение със същия период през 2024 г.“, отбелязва Емилия Валентинова Цоконова-Чолакова, управляващ партньор Match More. „Секторът има социален ефект по отношение на демаргинализирането на някои социални групи. То дава възможност за работа на хора с по-нисък образователен ценз и социален статус да бъдат част от пазара на труда, с което осигурява стабилност за немалко домакинства. В същото време, строителството създава и възможности за заетост на хора, живеещи в по-малки населени места в близост до основните икономически центрове.”