Гуцанов обвини опозицията в радикализиране на протестите

Гуцанов обвини опозицията в радикализиране на протестите

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов коментира в ефира на обществената телевизия, че протестът има различни посоки, но според него основният му характер вече става политически. Той постави под съмнение логиката да се организира нов протест в понеделник, ако недоволството беше само заради бюджета.

Гуцанов настоя, че моментът е подходящ за обсъждане на предложенията, а не за тяхната „радикализация, тъй като това не носи полза на никого.“ Той подчерта, че политиците трябва да насърчават диалог, а не да призовават към крайни действия.

Междувременно „Продължаваме промяната – Демократична България“ обяви втори протест срещу проектобюджета за 2026 г., който ще се проведе в понеделник в София, а към демонстрацията ще се присъединят още няколко града – Пловдив, Стара Загора, Ловеч и Варна. След многохилядния протест в сряда, 26 ноември, управляващите спряха работата по бюджета и започнаха да подготвят неговите корекции.

