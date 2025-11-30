Бивша служителка на община Варна със сигнал до ДАНС заради даренията за Благомир Коцев

Даренията за гаранцията от 200 000 лв., срещу която Благомир Коцев („Продължаваме промяната“) бе пуснат на свобода, са злоупотреба, незаконни, може да представляват пране на пари. Това твърди бившата служителка на община Варна Биляна Якова в сигнал до ДАНС, НАП, антикорупционната комисия, финансовия наздор и други институции. Тя пита и защо Варненският окръжен съд е приел сумата без да провери произхода на средствата.

Якова е сред основните свидетели по делото срещу Коцев и именно тя подава основните сигнали до Общинската избирателна комисия с искане да бъдат прекратени кметските му правомощия заради превишен отпуск по време на ареста му. При управлението на Иван Портних тя е отговаряше за голям европейски проект за модернизация на градския транспорт, който предизвиква скандали, критики от „Продължаваме промяната-Демократична България“, обвинения в некачествено изпълнение и жалби до прокуратурата, но без реални последици. В мандата на Коцев, Якова е уволнена, макар известно време да е работила с него – период, за който тя дава показания.

Най-известните инициативи за събиране на средства за гаранцията на Коцев са на депутата Манол Пейков и актьора Филип Буков, като е съобщено, че са събрани над 300 000 лева. В сигналите си Якова визира именно тези кампании и изразява възмущение, че събирането на пари за политическа фигура, намираща се в ареста, не е благотворителност и според нея е незаконно.

Якова посочва в сигнала си, че според устава на „Platformata.bg“/BCause, свързана с инициативата на Филип Буков, не е позволено събиране на средства за „политически гаранции“ или за гаранции на обвиняеми лица. Тя подчертава, че платформата е предназначена за благотворителни и социални каузи – за хора, които се нуждаят от медицинска помощ, участие в конкурси или други обществени инициативи. Според правилата бенефициент може да бъде само лице, одобрено от фондацията, подписало рамков договор и декларирало конкретна нужда.

По отношение на фондацията „Манол Пейков и приятели“, Якова твърди, че според закона за юридическите лица с нестопанска цел фондове могат да събират средства единствено за целите, описани в устава им – социални, благотворителни, просветни и други подобни дейности. Тя счита, че използването на подобни средства за парична гаранция представлява отклонение от благотворителната и общественополезната мисия на организациите.

„Над 50% от даренията са анонимни, включително значителни суми (2 000 лв., 1 000 лв.), което създава риск от пране на пари и укриване на произхода на средствата“, завършва поста си Якова. Тя смята, че използването на благотворителността са за политически цели е не само законово нарушение, но и накърнява етичното предназначение на фондациите.