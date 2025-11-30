САЩ затвориха небето над Венецуела

Президентът Доналд Тръмп съобщи, че САЩ затварят напълно въздушното пространство над Венецуела, като отправи предупреждение към авиокомпании, пилоти и трафиканти. Мярката се тълкува като знак за възможна подготовка за военни действия, а множество полети, които обичайно преминават над страната, са били принудени да променят маршрута си.

Американската администрация обвинява Венецуела, че не полага достатъчно усилия в борбата с наркотрафика и дори го толерира. През последните седмици САЩ са разположили значителни военни сили в Карибския регион, около 15 000 военнослужещи, и вече са атакували няколко кораба, за които твърдят, че участват в контрабанда на наркотици.

На този фон се засилват предположенията, че Вашингтон подготвя сухопътна операция срещу Венецуела с цел сваляне на президента Николас Мадуро. Междувременно Тръмп и Мадуро са провели телефонен разговор, в който са обсъдили възможна среща, а американският президент е настоял Мадуро да се оттегли от поста си доброволно.