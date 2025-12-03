РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Лаура Кьовеши се срещна в София с министъра на правосъдието Георги Георгиев

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши се срещна в София с министъра на правосъдието Георги Георгиев.

Двамата са обсъдили сътрудничеството между българските правораздавателни органи и Европейската прокуратура, съобщиха от правосъдното ведомство.

От там уточняват, че двустранната среща е част от посещението на  Кьовеши в България по повод откриването на самостоятелен офис на Европрокуратурата у нас в сградата, която до преди година беше централа на „Движението за права и свободи“.

Георги Георгиев е информирал европейския главен прокурор за стартиралата процедура за избор на нов европейски прокурор от България. От разпространеното от Министерството на правосъдието прессъобщение не става ясно дали двамата са обсъдили развоя на дисциплинарното производство срещу отстранената като български европрокурор Теодора Георгиева.

