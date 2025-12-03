Протест с искане за оставка на правителството се провежда пред Президентството

Протест в подкрепа на президента Румен Радев в искането му за единение на българите и оставка на правителството започна пред Президентството.

Той беше обявен от Симеон Славчев от политическа партия МИР в неговата „Фейсбук“ страница.

Представителите и поддръжниците на партията обещават да се събират всяка вечер в 18 часа докато правителството не подаде оставка.

Малка група хора се събра пред президентството, а след това се премести пред сградата на Министерския съвет. С викове „Оставка“ и „Мафия“ те държат националния флаг и използват шумни свирки. Протестът е организиран спонтанно в социалните мрежи, каза Симеон Славчев, който е лидер на политическа партия МИР:

„Млади хора, както виждате, няма конкретен организатор и оттук нататък протести ще бъдат организирани само и единствено българските граждани. Нито една политическа партия няма право да бъде организатор на тези протести, още повече такива, които изпраха Борисов и Пеевски, и управляваха заедно с тях. Аз съм тук в качеството си на гражданин, не на политически лидер. Призовах, както направи и президентът Радев, към единение и единодействие на всички българи“, обясни той.

Прави впечатление, че една голяма група от протестиращите всъщност са в ученическа възраст. Проверка на БНР е показала, че Столичната община не е уведомена за протеста, както и в СДВР не е постъпвало подобно заявление.