Норвегия, Канада и Германия отпускат нови средства за украинската армия

Норвегия, Канада и Германия обявиха, че отпускат нови средства за въоръжаването на украинската армия от американските арсенали.

Обещанието за близо 1 милиард долара бе дадено малко преди началото на днешното съвещание на външните министри от НАТО в Брюксел. Финансовият ангажимент по програмата PURL вече възлиза на общо 4 милиарда долара и е от страна на две трети от членовете на НАТО, както и от партньорските държави Австралия и Нова Зеландия, съобщи след съвещанието генералният секретар на Алианса Марк Рюте. Той поясни, че докато текат преговорите Киев трябва да бъде поставен във възможно най-силната позиция и партньорите му не бива да се колебаят в поддръжката си.

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул обяви, че най-новият принос на Берлин възлиза на 200 милиона долара:

„Приветстваме преговорите за постигане на мир. Само че на този етап не виждаме сериозно желание на руската страна да преговаря. Затова трябва сме наясно – държим твърдо на Украйна. Готови сме и в състояние да ѝ предоставим дългосрочна подкрепа. С този финансов пакет показваме точно това, а също и с усилията да оползотворим замразените руски активи“, каза той.