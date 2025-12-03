РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Норвегия, Канада и Германия отпускат нови средства за украинската армия

Норвегия, Канада и Германия отпускат нови средства за украинската армия

Норвегия, Канада и Германия обявиха, че отпускат нови средства за въоръжаването на украинската армия от американските арсенали.

Обещанието за близо 1 милиард долара бе дадено малко преди началото на днешното съвещание на външните министри от НАТО в Брюксел. Финансовият ангажимент по програмата PURL вече възлиза на общо 4 милиарда долара и е от страна на две трети от членовете на НАТО, както и от партньорските държави Австралия и Нова Зеландия, съобщи след съвещанието генералният секретар на Алианса Марк Рюте. Той поясни, че докато текат преговорите Киев трябва да бъде поставен във възможно най-силната позиция и партньорите му не бива да се колебаят в поддръжката си.

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул обяви, че най-новият принос на Берлин възлиза на 200 милиона долара:

„Приветстваме преговорите за постигане на мир. Само че на този етап не виждаме сериозно желание на руската страна да преговаря. Затова трябва сме наясно – държим твърдо на Украйна. Готови сме и в състояние да ѝ предоставим дългосрочна подкрепа. С този финансов пакет показваме точно това, а също и с усилията да оползотворим замразените руски активи“, каза той.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.