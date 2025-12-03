Еманюел Макрон пристигна на тридневно посещение в Китай

Еманюел Макрон пристигна в Китай на 3 декември за тридневно посещение. Една от заявените цели на френския президент, който наскоро прие украинския лидер Володимир Зеленски в Париж, е да убеди китайския лидер да окаже натиск върху Русия, за да ѝ помогне да „вземе правилното решение“ за прекратяване на конфликта.

Макрон обаче е малко вероятно да бъде много настойчив, тъй като икономическите интереси на самата Франция и на целия Европейски съюз, които са силно обвързани с пазара на втората по големина икономика в света, също са заложени на карта.

Пътуването до Китай от 3 до 5 декември е четвъртото държавно посещение на Макрон в страната

след встъпването му в длъжност. При всички предишни посещения китайската страна се опитваше да разнообрази географията на посещенията на френския лидер, като организираше пътувания за него извън столицата – например до Сиан, Шанхай и Гуанджоу. Този път домакините включиха посещение в югозападния град Ченгду. Стопанинът на Елисейския дворец ще пътува там в петък в компанията на китайския президент Си Дзинпин, с когото официални разговори ще се проведат в Голямата зала на народа в Пекин предния ден, на 4 декември.

Изборът на Ченгду е отчасти символичен – там се намира най-голямата изследователска база за гигантски панди в Китай и именно в този град наскоро се завърна двойка гигантски панди от френски зоопарк след 13 години (както е добре известно, всички панди се считат за собственост на Китай, но в знак на приятелство Пекин отдава тези животни под наем на други страни).

Този положителен фон обаче не вещае нищо добро за преговорите на Макрон с китайския лидер. Както беше обявено в Париж,

усилията за прекратяване на конфликта в Украйна ще бъдат тема на обсъждане на преговорите в Пекин.

„Очакваме Китай, както и ние, постоянен член на Съвета за сигурност да окаже натиск върху Русия, така че Русия, и по-специално Владимир Путин, най-накрая да се споразумеят за прекратяване на огъня. Китай може да играе решаваща роля, като помогне на Русия да вземе правилното решение“, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро на 1 декември.

От Елисейският дворец добавиха, че Макрон възнамерява да каже на Си Дзинпин, че Китай трябва „да се въздържи от предоставяне на Русия на каквито и да е средства за продължаване на войната“.

Западните правителства отдавна директно обвиняват Китай, че предоставя на Русия критична икономическа помощ – по-специално военни компоненти за нейната отбранителна промишленост. Пекин традиционно отрича тези обвинения.

Френският президент е отправял подобни призиви към китайския си колега няколко пъти, включително по време на предишното си пътуване до Китай през април 2023 г. и по време на посещението на Си Дзинпин във Франция през май 2024 г., но без особен резултат. Отговорът на президента Си обикновено се свежда до изявления за подкрепата на Китай за мирни преговори и зачитане на териториалната цялост на всички страни.

От своя страна, Пекин също има геополитически интерес да подчертае, чрез френска страна, това, което китайците считат за неподходящо поведение от страна на японския премиер Санае Такаичи. Миналата седмица китайският външен министър Ван И заяви в телефонен разговор с дипломатическия съветник на Макрон Еманюел Бон, че двете страни трябва да се подкрепят взаимно и да осъдят „провокативните изявления“ на японския премиер. Припомняме, че тя по същество призна, че Токио би сметнал за оправдано да използва сила в случай на китайско нападение срещу Тайван, ход, който силно не хареса китайските власти.

Французите обаче решиха да бъдат уклончиви тук. Както Еманюел Бон ясно заяви на китайския министър в същия разговор, Париж е за запазване на статуквото и намаляване на напрежението между Пекин и Токио. Прави впечатление, че само ден преди посещението на ръководителя на Елисейския дворец в Китай, висш служител от японското Министерство на националната сигурност и френски съветник по външна политика се споразумяха да засилят сътрудничеството в областта на сигурността между двете страни.

Икономическите връзки между двете страни ще бъдат също толкова важен компонент от мисията на Макрон,

както вече се загатва от присъствието на ръководители от над 20 водещи компании, включително Airbus, Framatome и Dassault Systemes, във френската делегация.

Въпреки вероятността за редица двустранни сделки обаче, разговорът ще бъде предизвикателен в глобален смисъл.

Европейският съюз, от чието име Макрон обеща да се ангажира с китайския лидер, отдавна изразява загриженост относно огромния търговски дисбаланс (търговският дефицит между Китай и ЕС надхвърля 300 милиарда евро), а ключовата цел на Макрон ще бъде премахването на този „глобален дисбаланс“.

„Китай трябва да консумира повече и да изнася по-малко,

а европейците трябва да спестяват по-малко и да произвеждат повече“, каза един от неназованите съветници на френския президент преди посещението.

Дали Китай ще се вслуша в това искане е голям въпрос, особено като се има предвид друг належащ търговски и икономически проблем в отношенията. Преди година именно Франция убеди Европейския съюз да наложи тарифи върху китайските електрически превозни средства, на което Пекин отговори, като затегна ограниченията за внос на френските дестилерии за коняк.

Тази година, след като Китай наложи ограничения върху износа на своите редкоземни метали, Франция отново поведе пътя в инициирането на възможно най-суровите мерки, което разтревожи френските производители на свинско и млечни продукти, които доставят значителна част от продукцията си на втората по големина икономика в света.

Въпреки редица трудни моменти, Еманюел Макрон многократно демонстрира способността си да сближава позицията си с тази на Си Дзинпин. Например, по време на последното си посещение в Китай, ръководителят на Елисейския дворец заяви пред репортери на път за вкъщи, че европейските страни не трябва сляпо да следват твърдата политика на САЩ в подкрепа на Тайван (за което Макрон беше силно критикуван в ЕС). Година по-късно, докато беше домакин на президента Си в родния град на баба му в Пиренеите, френският президент убедително дистанцира Франция и ЕС от търговския конфликт между САЩ и Китай.

Този път президентът Макрон реши да подслади хапчето предварително, като обяви, че обмисля да покани Си Дзинпин на срещата на върха на Г-7 през 2026 г., на която Франция ще бъде домакин.