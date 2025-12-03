РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ЕС може да осигури 90 млрд. евро на Украйна през следващите две години

90 млрд. евро може да осигури ЕС на Украйна през следващите две години от блокираните руски активи, стана ясно след брифинга на председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен и еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис.

Днес в Комисията бе представен правен текст, който да даде гаранции на Белгия.

Предлагаме да покрием 2/3 от финансовите нужди на Украйна за следващите две години, което е 90 млрд. евро, останалото трябва да дойде от международните партньори, каза Фон дер Лайен.

Тя поясни, че за целта има два варианта – набиране на капитали на капиталовите пазари, като бюджетът на ЕС бъде използван като гаранция, след което заемът да се даде на Украйна. Това изисква единодушие от страните-членки.

Второто е използването на блокираните руски активи за репарационен заем във всички финансови институции в Общността. Това може да се реши с квалифицирано мнозинство. На второто категорично се противопоставя Белгия, в чиито централен депозитар „Юроклиър“ са 140 млрд. евро от блокираните руски активи от общо 210 млрд. в целия Съюз. Фон дер Лайен увери:

Ние чухме много внимателно опасенията на Белгия и взехме предвид почти всички от тях. В предложението ни за репарационните заеми, което днес е на масата, имаме много силни защитни клаузи, с които да защитим страните-членки и да намалим рисковете възможно най-много.

„Създадохме много силен солидарен механизъм, при който в крайна сметка ЕС може да се намеси. Държа, за е ясно на всички страни-членки, в т.ч. и на Белгия, че товарът ще бъде справедливо разпределен“, подчерта още тя:

„Те с основание поискаха „Юроклиър“ винаги да може да изпълнява обещанията си в случай, че трябва да връща пари на Русия и ние гарантирахме това с много силен механизъм за ликвидност, така че със сигурност въпросният кеш да е винаги в наличност. Това включва не само страните-членки, но и бюджета на ЕС“.  

„Също така взехме мерки да гарантираме, че нелегитимни решения, взети извън ЕС, не могат да бъдат наложени вътре в Общността“, каза еврокомисар Домбровскис в отговор на опасенията за делата, които Русия би могла да заведе.

Фон дер Лайен каза още, че е разговаряла с американския финансов министър Скот Бесънт по въпроса и той се е отнесъл положително към идеята.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

