Индия реши да не отделя средства за развитие на пристанище Чабахар в Иран

Индийското правителство реши да не отделя средства за развитието на проекта за пристанище Чабахар в Югоизточен Иран в бюджета си за следващата фискална година (която започва на 1 април). Според NDTV, това решение е взето на фона на ескалиращото напрежение между Вашингтон и Техеран, както и на несигурността относно санкциите на САЩ срещу Иран.

В продължение на няколко години Ню Делхи отделя 10 милиона долара годишно за развитието на Чабахар, водещ транспортен инфраструктурен проект, разположен на южното крайбрежие на Иран. Пристанището се разглежда като ключов елемент от регионалната търговия и стратегическото взаимодействие с Афганистан, Централна Азия и други страни. За Индия пристанището предлага решаващ маршрут, заобикалящ Пакистан, който постоянно лишава Индия от сухопътен достъп за търговия.

През септември 2025 г. Съединените щати наложиха мащабни икономически санкции на Иран,

но предоставиха на Индия шестмесечно освобождаване от задължения за участието ѝ в проекта за пристанището Чабахар. Това освобождаване изтича на 26 април.

Миналия месец говорителят на индийското Министерство на външните работи Рандхир Джайсвал заяви, че

Индия води преговори със Съединените щати по въпроси, свързани с Чабахар.

Коментарите му дойдоха на фона на съобщения, че Ню Делхи обмисля различни варианти, след като администрацията на Тръмп заплаши да наложи допълнителни 25% мита на страни, които правят бизнес с Техеран.

Иранското пристанище Чабахар се намира на брега на Макран в устието на Ормузкия проток. Това е

единственото пристанище на Иран с директен достъп до Индийския океан

и се състои от две отделни пристанища, наречени Шахид Калантари и Шахид Бехещи, всяко от които има пет места. То се намира само на около 170 километра западно от пакистанското пристанище Гуадар.

Развитието на пристанището е предложено за първи път през 1973 г. от последния шах на Иран,

въпреки че е забавено от Иранската революция през 1979 година. Първата фаза на пристанището е открита през 1983 г. по време на Ирано-иракската война, тъй като Иран започва да пренасочва морската търговия на изток към пакистанската граница, за да намали зависимостта от пристанищата в Персийския залив, които са уязвими за атаки от иракските военновъздушни сили.

През май 2024 г. Индия подписа 10-годишно, автоматично подновяващо се споразумение с Иран за управление на пристанището.

Ню Делхи и Техеран се споразумяха да развиват съвместно пристанището през 2003 г., но проектът беше забавен поради международни санкции срещу Иран. През 2016 г. индийският премиер Нарендра Моди обяви намерението си да инвестира 500 милиона долара в изграждането на пристанищната инфраструктура на Чабахар.