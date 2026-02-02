РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Oracle планира да набере до 50 млрд. долара за разширяване на облачните си услуги

Технологичният гигант Oracle планира да набере между 45 и 50 млрд. долара тази година чрез комбинация от дълг и продажба на акции, за да разшири облачната си инфраструктура и да отговори на растящото търсене за изчислителна мощ, предизвикано от изкуствения интелект.

OpenAI и Oracle разширяват мрежата от гигантски AI центрове за данни "Stargate"

Сред клиентите, за които Oracle увеличава капацитета, са големи компании като AMD, Meta, Nvidia, OpenAI, TikTok и xAI. В същото време обаче пазарът се тревожи дали тези огромни инвестиции ще се изплатят. Акциите на Oracle са паднали с около 50% спрямо рекордната си цена през септември, а свободният ѝ паричен поток е с отрицателни стойности и се очаква да остане такъв до 2030 г. Компанията планира разходи в десетки милиарди долари за полупроводници и наеми през следващите години.

Според анализатора Гил Лурия, ако Oracle успее да набере средствата, това ще ѝ помогне да започне да „излиза от дупката“, в която се намира.

Половината от планираните средства ще бъдат набрани чрез акции и свързани с тях инструменти, включително задължително конвертируеми привилегировани акции и програма за продажба на акции на пазара до 20 млрд. долара. Останалата част ще се набере чрез еднократна емисия облигации в началото на 2026 г.

Емисията на акции и облигации има за цел да покаже на пазара, че Oracle иска да запази кредитния си рейтинг. Goldman Sachs ще води емисията на облигации, а Citigroup – програмата за продажба на акции и привилегированите конвертируеми акции. В същото време инвеститорите купуваха кредитни деривати, свързани с Oracle, което доведе до рекордни цени за някои от тях от времето на кризата през 2008 година.

Ключова част от инвестициите на Oracle е договорът с OpenAI, която е ангажирана да похарчи около 300 млрд. долара за наем на сървъри. OpenAI обаче все още не е печеливша, което увеличава финансовите рискове за Oracle.

Необичайно е такова голямо съобщение да се прави в неделя следобед (1 фвруари), което според Лурия вероятно е опит ръководството да спре спадa на акциите и да даде надежда на инвеститорите преди отварянето на пазарите в понеделник.

