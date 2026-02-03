Работи се по възстановяване на диалога с Путин, обяви Еманюел Макрон

Европа подготвя възобновяване на диалога с Владимир Путин, обяви френският президент Еманюел Макрон.

„Подготовката е прозрачна и е заедно с украинския президент Володимир Зеленски и с ключови европейски лидери. Мисля, че възстановяването на европейските канали за разговори би било полезно, но не мисля, че Русия е готова да сключи мирно споразумение през следващите дни или седмици“, обясни Макрон.

По думите му вниманието в момента е насочено към продължаване на подкрепата за Украйна, която е бомбардирана в студа и с атаки срещу цивилни и срещу енергийната инфраструктура, което според Макрон е недопустимо и не демонстрира истинска готовност за преговори за мир.

„Продължават и разговорите в рамките на „Коалицията на желаещите“ за предоставяне на гаранции за сигурност„, допълни Макрон.