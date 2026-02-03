РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Работи се по възстановяване на диалога с Путин, обяви Еманюел Макрон

Еманюел Макрон: Работи се по възстановяване на диалога с Путин

Европа подготвя възобновяване на диалога с Владимир Путин, обяви френският президент Еманюел Макрон.

„Подготовката е прозрачна и е заедно с украинския президент Володимир Зеленски и с ключови европейски лидери. Мисля, че възстановяването на европейските канали за разговори би било полезно, но не мисля, че Русия е готова да сключи мирно споразумение през следващите дни или седмици“, обясни Макрон.

По думите му вниманието в момента е насочено към продължаване на подкрепата за Украйна, която е бомбардирана в студа и с атаки срещу цивилни и срещу енергийната инфраструктура, което според Макрон е недопустимо и не демонстрира истинска готовност за преговори за мир.

„Продължават и разговорите в рамките на „Коалицията на желаещите“ за предоставяне на гаранции за сигурност„, допълни Макрон.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Запазихте ли си български левове с идеята, че те някога ще са с нумизматична стойност?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.