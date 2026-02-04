На първо четене: Въвеждат мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване

С 13 гласа „за“, 4 „против“ и без въздържали се парламентарната социална комисия одобри на първо четене проект за промени в Кодекса за социално осигуряване.

Той беше внесен от Министерския съвет на 30 януари. Ключовият момент в проекта е въвеждането на т.нар. мултифондове – възможност осигурените да избират с какъв риск да се инвестират парите от индивидуалните им партиди в зависимост от възрастта си.

Проектът предвижда в рамките на пенсионния фонд пенсионноосигурителните дружества да създават три вида подфондове с различен инвестиционен профил и според критерия „възраст“ да има автоматично разпределение на хората в тях, освен ако някой изрично не си е избрал подфонд. В динамичния ще са осигурените до навършване на 50 години, в балансиран – над 50-годишните, като за тези, на които им остават три или по-малко години до навършване на пенсионна възраст се изключва възможността за прехвърляне на средствата им в по-рисков подфонд, и те ще бъдат насочени задължително в консервативен.

Депутати и представители на КТ „Подкрепа“ изразиха мнение, че сега на финала на 51-ото Народно събрание не е моментът да се правят такива промени в пенсионната система с дългосрочен ефект и че е нужно широко обществено обсъждане. Те припомниха, че и още не е факт Пътната карта за пенсионната система и че не бива да се правят промени в нея „на парче“. Председателят на социалната комисия Деница Сачева от ГЕРБ-СДС каза, че темата за мултифондовете не е нова, че по проекта се работи от години, и че трябва да бъде разглеждан.

Заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев увери във връзка с финансовата грамотност на хората, че в най-скоро време:

„Към министерството на финансите ще заработи портал за финансова грамотност, където ще има много подробна информация за допълнителното пенсионно осигуряване“.

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Диана Йорданова подчерта за възможностите за инвестиране:

„Това, което сме предложили в законопроекта ще разшири и възможностите, и даде такива, за инвестиции в социална инфраструктура, образователна инфраструктура, пътна инфраструктура“, посочи тя.