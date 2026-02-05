Денят по диагонал – 5 февруари 2026 г.

Напоследък многобройни проучвания и анализатори ни убеждават, че ръстът на цените е овладян и инфлацията се забавя. Това обаче е като прогноза за времето, според която е 2 градуса, но се усеща като минус 3. Усещането за по-празен джоб е ежедневно, след като излезем от магазин, ресторант, плащаме сметки или си измием колата. Това обаче далеч не се дължи на еврото, както се опитват да ни убедят някои политици.

Напредъкът на България към членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е много добър през последните месеци и има реални шансове процесът по присъединяване да приключи успешно до края на 2026 година. Това заяви генералният секретар на ОИСР Матиас Корман по време на събитие в Гранитната зала на Министерския съвет, на което беше представен икономическият доклад за България.

След триумфа на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заради сключването на търговски споразумения с Индия и Меркосур, екипът й се насочва към Австралия. До неотдавна Брюксел не бързаше да постига подобни сделки, като някои ги проточваше над две десетилетия, но завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом промени играта. Постоянните заплахи от по-високи мита и пренебрежителното отношение на администрацията му към Европа, тласнаха еврочиновниците към повишена активност.

Комисията за енергийно и водно регулиране е започнала мащабни проверки за евентуално завишени сметки за електроенергия, въпреки че до момента към регулатора няма подадена нито една жалба от граждани. Това заяви на брифинг председателят на регулатора Пламен Младеновски, като уточни, че КЕВР се е самосезирала заради ескалацията на напрежение в социалните мрежи и публичното пространство.

Европейската централна банка (ЕЦБ) запази лихвените си проценти непроменени на пето поредно официално заседание на Управителния си съвет на 5 февруари. На него за първи път гласува и председателят на Българската народна банка Димитър Радев след като на 1 януари България стана 21-ия член на еврозоната. Депозитната лихва, която се приема за базова, остава 2%, в съответствие с прогнозите на всички икономисти и с целевите параметри на ЕЦБ, както и с коментара на банкерите, че траекторията на инфлацията и по-широките икономически условия не налагат промяна този месец, но перспективите са непредсказуеми.

Висшият адвокатски съвет заяви в становище до Конституционния съд, че с новата разпоредба в Закона за движението по пътищата (чл. 147, ал. 9а) държавата използва техническия преглед на автомобилите като инструмент за принудително събиране на глобите, което е в разрез с утвърдените процедури за събиране на публичните задължения и представлява неконституционна намеса в правото на собственост, информира правният сайт “Лекс”.

Конституционният съд допусна за разглеждане дело, по искане на Апелативен съд – Варна, за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, в сила от 21 януари 2025 година, който регламентира ролята на временно изпълняващия функциите председател на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор. Той гласи, че едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок по-дълъг от 6 месеца.