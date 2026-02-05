ОИСР представя най-новото си проучване за България

Генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Матиас Корман ще представи най-новото си икономическо проучване за България в присъствието на министър-председателя в оставка Росен Желязков. Това ще стане в 16 часа в сградата на Министерския съвет.

На него ще бъдат и министърът на финансите – Теменужка Петкова министърът на външните работи – Георг Георгиев.

Правителството е заявило амбиция страната ни да се присъедини към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие до края на тази година.

В проучването е направен анализ на икономическото състояние на страната ни в контекста на глобалните и вътрешните предизвикателства. Специално ще бъдат разгледани теми като ниската производителност и слабите частни инвестиции.