Окончателно: Ограничават броя на секциите за гласуване в страни извън ЕС

Изключение правят консулствата и дипломатическите представителства.

Предложенията бяха внесени от „Възраждане“. „За“ гласуваха ГЕРБ, „Възраждане“ и „Има такъв народ“. „Против“ се обявиха от „Продължаваме промяната-Демократична България“, „ДПС-Ново начало“ и „Алианс за права и свободи“. Началото на дебата за промяната в Изборния кодекс започна със спор за правото на българите в чужбина да гласуват.

„Предстои това Народно събрание да извърши покушение срещу избирателните права на нашите съграждани, които в изборния ден няма да са в България. Прави се немотивирано и в резултат на тъмни политически сделки”, заяви Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

„Няма как да финансираме изборите на някого, който живее извън граница и не си плаща данъците в България. Ако обича родината си, той може да отиде в консулството”, посочи Драгомир Стойнев от „БСП-Обединена левица”.

Мнозинството не прие за разглеждане предложението на ПП-ДБ за въвеждане на поетапно електронно дистанционно гласуване.

„Аз бях поддръжник на такъв вид възможност за гласуване. Но едно събитие промени моето мнение – един уважаван от вашите среди юрист – Лена Бориславова”, заяви Александър Иванов от ГЕРБ-СДС. Той визира случая с електронния подпис на Бориславова и входирането на документи в Агенцията по вписванията.

Божидар Божанов от ПП-ДБ обясни, че „има разлика между електронен подпис и електронна идентификация”. „В случаите, в които ще има дистанционно електронно гласуване, ще има допълнителен метод за верификация, така че рисковете от това някой друг да използва устройствата за електронна идентификация и за подписване да бъдат сведени до нула”, каза още той.

„ПП-ДБ са просто царе на политическото лицемерие. Давам пример с предложението им да обсъдим електронното гласуване, при положение, че е ясно, че това не може да се случи сега”, заяви Тошко Йорданов от ИТН.

От АПС обявиха, че ще сезират Конституционния съд. Така се стигна до напрежение с вносителите.

„Напълно ви разбирам – вие се борите за 40 хиляди гласа с надеждата да влезете отново в парламента с тях”, заяви Цончо Ганев от „Възраждане”.

Севим Али от АПС отговори: „Националистите от „Възраждане” изпълняват политическа поръчка. И знаем кой седи зад нея – вашият председател и лидер Пеевски. Ще ви стане много тъжно след изборите.”

Припомняме, че правната комисия вече прие текстовете със скандал и обвинения в зависимости. „Против“ се обявиха от ПП-ДБ, „ДПС-Ново начало“, АПС, МЕЧ и „Величие“. Не бяха приети поправките по предложение на ПП-ДБ секциите да се ограничат до 100, а не до 20, а при електронните заявления Централната избирателна комисия да изисква допълнителна проверка чрез SMS. Комисията не одобри и предложението на МЕЧ от списъка с ограничения да бъдат изключени САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия.