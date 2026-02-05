Протест пред здравното министерство в София в подкрепа на лекари и специалисти

Събитие в подкрепа на лекари и специалисти се проведе пред Министерството на здравеопазването в София.

Присъствието не беше масово, но имаше млади семейства с деца, представители на инициативата „Бъдеще в България“, както и на НПО.

Надежда Рангелова от фондация „За доброто“ заяви, че детското здравеопазване е катастрофирало и призова педиатрите да излязат и да посочат проблемите, с които се сблъскват.

Тя представи данни, според които за 10 години държавата е инвестирала само 10 млн. лева за подобряване на условията в детските отделения. И сподели, че във варненската хирургия медиците са работили с консумативи, закупени с дарения.