След като за повече от 14 часа мнозинството прие два законопроекта, реши в петък да почива

След като депутатите заседаваха повече от 14 часа – до около 23.30 часа и приеха два законопроекта за целия ден, Деница Сачева от ГЕРБ-СДС предложи в утрешния петък да нямат заседание. Тя се аргументира с късния час, до който днес са работили. Припомняме, че те още докато дебатираха промените в Изборния кодекс, предложени от „Възраждане“, приеха, че ще заседават този четвъртък, докато не приемат и измененията в Закона за киберсигурност.

Дебатите по законопроекта, внесен от Костадин Костадинов и Петър Петров, бяха изпълнени с постоянни нападки, тъй като се предвижда броят на избирателните секции в страни извън ЕС да се намали до 20 – без да се броят консулските служби и посолствата. От „Възраждане“ се аргументират с желанието си да намалят броят на мандатите от Турция, където според тях се извършват множество злоупотреби с правото на вот. Те са подкрепяни от ГЕРБ-СДС, ИТН и БСП-Обединена левица. Останалите партии – ПП-ДБ, МЕЧ, „Величие“, АПС и „ДПС-Ново начало“ защитаваха категоричната позиция, че от „Възраждане“ се опитват да ограничат избирателните права на българските граждани.

След като Сачева направи предложението си, Николай Денков от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ възрази, припомняйки, че в петъка предстои блиц контролът, в който по правило участват премиерът и вицепремиерите и отговарят на въпроси на депутати. Той предложи друг вариант – вместо в 9.00 часа депутатите да започнат работа час по-късно.



Асен Василев от ПП–ДБ се възмути от предложението на Деница Сачева и поиска почивка, в която депутатите да размислят. След нея мнозинството отхвърли предложението на Денков за започване на работа в 10.00 часа и гласува изобщо да не заседава в утрешния ден.



Малко по-късно в профила си във „Фейсбук“ съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Ивайло Мирчев написа:



Току-що (малко преди полунощ) с шокиращо гласуване ГЕРБ и ДПС отмениха утрешното заседание на парламента. Целта е да не бъде изслушан премиерът в оставка за скандалното обслужване на Таки с паркинга в Русе, за зам.-министъра на екологията, уволнен и възстановен за 8 часа (след обаждане на Пеевски), както и за обещанието на Бойко Борисов пред евролидерите в парламента да не бъде ратифицирано безумното влизане на България в „Съвета за мир“ на Тръмп.

С отмяната на това заседание няма да се проведе и планираното изслушване по случая с откритите видеокамери в гинекологични кабинети и центрове за лазерна епилация.

Срамно е как ГЕРБ и ДПС, с мнозинството си в парламента, пренебрегнаха всякакви демократични норми, за да се спасят от отговори на трудни въпроси.