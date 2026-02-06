РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

След като за повече от 14 часа мнозинството прие два законопроекта, реши в петък да почива

кворум, Парламентът ще работи извънредно на 29 април, защото ще почива на 2 май

След като депутатите заседаваха повече от 14 часа – до около 23.30 часа и приеха два законопроекта за целия ден, Деница Сачева от ГЕРБ-СДС предложи в утрешния петък да нямат заседание. Тя се аргументира с късния час, до който днес са работили. Припомняме, че те още докато дебатираха промените в Изборния кодекс, предложени от „Възраждане“, приеха, че ще заседават този четвъртък, докато не приемат и измененията в Закона за киберсигурност.

Дебатите по законопроекта, внесен от Костадин Костадинов и Петър Петров, бяха изпълнени с постоянни нападки, тъй като се предвижда броят на избирателните секции в страни извън ЕС да се намали до 20 – без да се броят консулските служби и посолствата. От „Възраждане“ се аргументират с желанието си да намалят броят на мандатите от Турция, където според тях се извършват множество злоупотреби с правото на вот. Те са подкрепяни от ГЕРБ-СДС, ИТН и БСП-Обединена левица. Останалите партии – ПП-ДБ, МЕЧ, „Величие“, АПС и „ДПС-Ново начало“ защитаваха категоричната позиция, че от „Възраждане“ се опитват да ограничат избирателните права на българските граждани.

След като Сачева направи предложението си, Николай Денков от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ възрази, припомняйки, че в петъка предстои блиц контролът, в който по правило участват премиерът и вицепремиерите и отговарят на въпроси на депутати. Той предложи друг вариант – вместо в 9.00 часа депутатите да започнат работа час по-късно.

Асен Василев от ПП–ДБ се възмути от предложението на Деница Сачева и поиска почивка, в която депутатите да размислят. След нея мнозинството отхвърли предложението на Денков за започване на работа в 10.00 часа и гласува изобщо да не заседава в утрешния ден.

Малко по-късно в профила си във „Фейсбук“ съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Ивайло Мирчев написа:

Току-що (малко преди полунощ) с шокиращо гласуване ГЕРБ и ДПС отмениха утрешното заседание на парламента. Целта е да не бъде изслушан премиерът в оставка за скандалното обслужване на Таки с паркинга в Русе, за зам.-министъра на екологията, уволнен и възстановен за 8 часа (след обаждане на Пеевски), както и за обещанието на Бойко Борисов пред евролидерите в парламента да не бъде ратифицирано безумното влизане на България в „Съвета за мир“ на Тръмп.

С отмяната на това заседание няма да се проведе и планираното изслушване по случая с откритите видеокамери в гинекологични кабинети и центрове за лазерна епилация.

Срамно е как ГЕРБ и ДПС, с мнозинството си в парламента, пренебрегнаха всякакви демократични норми, за да се спасят от отговори на трудни въпроси.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Запазихте ли си български левове с идеята, че те някога ще са с нумизматична стойност?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.