РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Уиски ликьорът Southern Comfort вдъхнови дизайнa на популярни боксерки Duluth Trading

Уиски ликьорът Southern Comfort вдъхнови дизайнa на популярни боксерки Duluth Trading

Уиски ликьорът Southern Comfort, собственост на Sazerac, се колаборира с лайфстайл марката за работно облекло и бельо Duluth Trading, за да създадат лимитирана серия боксерки.

Уиски ликьорът Southern Comfort вдъхнови дизайнa на популярни боксерки Duluth Trading

Популярните боксерки Buck Naked Boxer Briefs на Duluth са известни с това, че не стискат, не задушават и не задържат пот. Сега брандовете обмислят нов дизайн с принт, вдъхновен от бутилката и етикета на Southern Comfort.

Уиски ликьорът Southern Comfort вдъхнови дизайнa на популярни боксерки Duluth Trading

Според Дейвид Байндер, старши директор на марката в Sazerac, Southern Comfort има дълга история на гладко и приятно преживяване, което отразява ангажимента ни към комфорт и качество. „Репутацията на Duluth Trading за комфорт и качество се съчетава перфектно с нашите ценности. Това партньорство е страхотен начин да отпразнуваме комфорта по най-добрия начин – с бельо и висококачествени спиртни напитки.“

Уиски ликьорът Southern Comfort вдъхнови дизайнa на популярни боксерки Duluth Trading

Рикер Шлехт, старши вицепрезидент по продуктовото развитие в Duluth Trading, добави: „За истинският комфорт няма нищо по-добро от мека чаша уиски и любимия чифт бельо. Затова сме развълнувани да работим със Southern Comfort и да отпразнуваме общата ни любов към по-фините и по-удобни неща в живота.“

Миналата година марката си партнира с британския рапър Aitch, за да пусне лимитирана серия с етикет Northern Comfort.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Запазихте ли си български левове с идеята, че те някога ще са с нумизматична стойност?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.