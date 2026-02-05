Уиски ликьорът Southern Comfort вдъхнови дизайнa на популярни боксерки Duluth Trading

Уиски ликьорът Southern Comfort, собственост на Sazerac, се колаборира с лайфстайл марката за работно облекло и бельо Duluth Trading, за да създадат лимитирана серия боксерки.

Популярните боксерки Buck Naked Boxer Briefs на Duluth са известни с това, че не стискат, не задушават и не задържат пот. Сега брандовете обмислят нов дизайн с принт, вдъхновен от бутилката и етикета на Southern Comfort.

Според Дейвид Байндер, старши директор на марката в Sazerac, Southern Comfort има дълга история на гладко и приятно преживяване, което отразява ангажимента ни към комфорт и качество. „Репутацията на Duluth Trading за комфорт и качество се съчетава перфектно с нашите ценности. Това партньорство е страхотен начин да отпразнуваме комфорта по най-добрия начин – с бельо и висококачествени спиртни напитки.“

Рикер Шлехт, старши вицепрезидент по продуктовото развитие в Duluth Trading, добави: „За истинският комфорт няма нищо по-добро от мека чаша уиски и любимия чифт бельо. Затова сме развълнувани да работим със Southern Comfort и да отпразнуваме общата ни любов към по-фините и по-удобни неща в живота.“

Миналата година марката си партнира с британския рапър Aitch, за да пусне лимитирана серия с етикет Northern Comfort.