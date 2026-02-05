Новите инвеститори на БФБ през януари се увеличиха с 30% на годишна база

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Българска фондова борса“ (БФБ) започна 2026 г. със силен инвеститорски интерес. Основният индекс SOFIX отчете двуцифрен ръст от над 14% още в първите пет търговски сесии след присъединяването на страната към еврозоната. Той нарасна от 1156,43 до 1323,06 пункта с паралелно значително увеличение и на оборота от почти 184%, обявиха от борсовия оператор.

Януари завърши с оборот от над 45 млн. евро и ръст от 2.6 пъти спрямо 2025 г., като първият пълен месец в новата валутна среда донесе оживление на пазара. Броят сделки нарасна до 16 442, или 2.8 пъти увеличение на годишна база. Бързата преоценка на повечето сини чипове засили интереса на инвеститорите и доведе до поредица от силни търговски сесии през първата половина на месеца. След средата на първия месец активността се нормализира, запазвайки ниво над средното в сравнение с началото на 2025 година.

Новите инвеститори през януари се увеличиха с 30% спрямо същия период на миналата година,

като обичайно над 90% са местните физически лица. Чуждестранните инвеститори също показват засилен интерес, с 64% ръст на новите участници. Местните инвеститори, основно индивидуалните, реализират около 80% от оборота.

„Подобна динамика трудно може да се поддържа с лавинообразни темпове. По-важното е, че наблюдаваме не еднократен ефект, а резултат от дългосрочни процеси – технологична готовност, модернизирана пазарна инфраструктура и натрупани очаквания около еврозоната. Истинската задача пред нас е да превърнем този първоначален импулс в устойчива тенденция“, коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на „БФБ-София“.

Движението на основния индекс също привлече внимание.

SOFIX нарасна с почти 19% и се нареди сред най-добре представящите се индекси в света за месеца.

Ръстът беше подкрепен от компании, водени основно от банковия, технологичния и холдинговия сектор – сегменти, чувствителни към намаления валутен риск и по-ниските рискови премии.

Сравнението с Хърватия показва, че ефектът от въвеждането на еврото се проявява постепенно. Докато в Хърватия активността се засилва по-осезаемо едва след първата година, България стартира с по-силен начален импулс.

