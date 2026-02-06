Тръмп пуска TrumpRx: лекарства с отстъпка и ценова война

Лекарства за отслабване и фертилитет на компании като Novo Nordisk, Eli Lilly и EMD Serono ще бъдат сред над 100-те медикамента, включени в новата платформа TrumpRx.gov.

Сайтът ще насочва потребителите към онлайн търговци, предлагащи лекарства с отстъпка. Инициативата е част от кампанията на президента на САЩ Доналд Тръмп за намаляване на разходите за здравеопазване преди междинните избори през ноември.

Кои компании и лекарства са включени

Освен Novo Nordisk и Eli Lilly, в TrumpRx ще бъдат включени и определени медикаменти на AstraZeneca и Pfizer, твърдят източници, запознати с подготовката на проекта. Всички тези компании миналата година се съгласиха да намалят цените на лекарствата в САЩ в замяна на облекчения от мита и ускорени регулаторни процедури от Агенцията по храните и лекарствата (FDA).

Eli Lilly потвърди, че нейният препарат за затлъстяване Zepbound, както и инсулинова инжекция, ще бъдат достъпни чрез платформата.

Ценовите споразумения с администрацията на Тръмп вече оказват негативен ефект върху приходите на фармацевтичните гиганти. Pfizer съобщи, че прогнозата ѝ за продажбите през 2026 г. е влошена заради „неблагоприятния ефект“ от договорените отстъпки.

Novo Nordisk и Eli Lilly също отчитат по-слаби приходи от продажби на лекарствата си за отслабване след намаленията на цените, договорени през ноември. Novo отказа коментар относно участието си в платформата.

Ценова война на пазара на лекарства за отслабване

Стартирането на TrumpRx съвпада с ескалираща ценова война в сектора. Телемедицинската компания Hims & Hers обяви, че ще предлага версия на Wegovy за 49 долара на месец в САЩ – значително под стандартната цена от 149 долара на Novo Nordisk.

В отговор Novo заплаши със съдебни действия срещу Hims & Hers, обвинявайки компанията в „незаконно масово приготвяне на лекарства“ и в създаване на риск за безопасността на пациентите.

По-евтино ин витро оплождане

Платформата ще включва и лекарства за ин витро оплождане, предлагани от EMD – дъщерна компания на германската Merck и един от водещите доставчици на терапии за фертилитет в света. Според обявеното през октомври споразумение, разходите за медикаменти за стандартен IVF цикъл ще бъдат намалени с 73 процента.

„Зад всяко лечение за фертилитет стои надеждата и мечтата на един човек“, заяви президентът на EMD Serono Мигел Фернандес Алкалде. „Всяко облекчаване на този процес има реално значение за пациентите.“

