МВР удари на камък по сагата „Петрохан“ и издирваните „рейнджъри“

След продължаващото набъбване на въпросите и неяснотите по случая “Петрохан”, от МВР дадоха да се разбере, че са по следите на собственика на хижата Ивайло Калушев и на двамата младежи, за които се предполага, че са с него – 15-годишният Александър Макулев и 22-годишният Николай Златков. От официалното съобщение на МВР става ясно, че разполага с много повече информация, отколкото е предоставило на обществото. Дали е така всъщност?

Повод за позицията на вътрешното ведомство станаха твърденията на Яни Макулев – баща на непълнолетното момче, който заяви пред NOVA, че двете момчета не са се намирали в хижата по време на трагедията, тъй като дни по-рано са заминали за Бургас, за да се гмуркат и са били настанени в село Българене.

„Аз съм спокоен в момента, защото знам Алекс с кой се намира и съм доволен, че е в безопасност. Оставям се на вътрешния си инстинкт, като спортист и родител, но съм убеден, че до ден-два ще има развитие по темата и те ще се появят“, добави Макулев-баща с доста странно спокойствие, при положение че не е чувал детето си от 29 януари.

На този фон от министреството веднага побързаха да информират, че още в първите дни на разследването по случая полицейски служители са провели беседа с родителя на едно от лицата, своевременно обявени за издирване, т. е. изнесената информация не е нова.

Къде обаче са тримата издирвани?

По информация на общественото радио, позовавайки се на източници от МВР, следи от Ивайло Калушев и младежите не са открити след проверка в Бургаско, въпреки убеждението на Макулев-баща, че най-вероятно са там. Появи се и информация за открит в близост до Монтана кемпер, с който се придвижва понякога Калушев, но за това няма официално потвърждение.

От МВР призовават всички близки, роднини и приятели на издирваните, ако разполагат с допълнителна информация за тях, да я предоставят.