Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обвини Румен Радев в държавна измяна

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обвини Румен Радев, президент до януари т.г., в държавна измяна.

Повод станаха критиките на Радев срещу приетите вчера промени в Изборния кодекс (ИК), ограничаващи гласуването в страни извън ЕС до 20 извън дипломатическите представителства на България.

„Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права“, написа Радев в социалната мрежа „Фейсбук“.

Костадинов отговори с публикация в същата социална мрежа:

„За съжаление, бившият президент заяви пълна подкрепа за гласуването в Турция. Донякъде това е нормално за него, защото преди няколко седмици, той връчи мандат за управление на една от турските партии в България, АПС. За мен обаче като българин това поведение на бившия президент представлява държавна измяна“, написа Костадинов.