Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо са едни от най-евтините – само 3.5 млрд. евро

Зимните игри в Милано и Кортина д’Ампецо все още са много печеливши от гледна точка на подготовка и домакинска работа. Общите разходи все още се финализират, но в момента се оценяват на едва 3,5 милиарда евро. Това е една от най-евтините Олимпийски игри в историята – дори по-евтина от изданието на Игрите през 2006 г., проведено от Италия в Торино.

Разходи

Цената за подготовка и организиране на Олимпийските игри през 2026 г. се оценява на 3,5 милиарда евро (приблизително 4,14 милиарда долара). Следователно предстоящите Игри ще бъдат сред най-евтините в историята. Това беше постигнато, защото страната домакин по същество вече разполагаше с необходимата спортна инфраструктура за подобно събитие.

За предстоящите игри трябваше да бъдат построени само две спортни съоръжения.

Около 330 милиона долара бяха похарчени за хокейната арена „Санта Джулия Арена“. Още 100 милиона долара бяха необходими за изграждането на център за бобслей, скелетон и шейни на мястото на пистата „Еудженио Монти“, която беше затворена през 2008 година.

Сравнението на италианските игри с предишни зимни олимпийски игри (които, естествено, почти винаги са по-евтини от летните олимпийски игри) разкрива значителна разлика в инвестициите на страните домакини.

Формално, тоест, ако вземете предвид оперативните разходи и разходите за изграждане на съоръженията, можете да намерите някои скорошни игри, за които страната домакин е похарчила по-малко. Такива бяха Олимпийските игри в Пьонгчанг през 2018 г. – 3.4 млрд. долара, Олимпийските игри във Ванкувър през 2010 г. – 3.2 млрд. долара, и дори Олимпийските игри в Пекин през 2022 г. – 8.7 млрд. долара, според тази система за изчисление, бяха само два пъти по-скъпи.

Някои изследователи обаче възприемат по-широк поглед и включват в „оценката“ всички инвестиции, свързани по един или друг начин с организирането на Олимпийските игри. С тези оценки Олимпийските игри в Пекин са стрували почти пет пъти повече от първоначално очакваните 8,7 милиарда долара, съобщава Business Insider. Според публикацията, само високоскоростният влак, предназначен за превоз на пътници между ски курорта Джандзякоу и Пекин, е струвал 9,2 милиарда долара.

С помощта на този метод на изчисление,

Игрите в Пьонгчанг са стрували 12,9 милиарда долара.

Олимпийските игри в Сочи през 2014 г. са стрували приблизително 51 милиарда долара – астрономическа цифра не само по стандартите на компактните Зимни игри, но и по стандартите на много по-сложните Летни олимпийски игри.

Ванкувър 2010 и дори Торино 2006 също бяха по-скъпи.

Общата цена за организиране на Олимпийските игри, които започват в петък, 6 февреари, обаче очевидно също ще бъде коригирана нагоре – очаква се да достигне приблизително 5,2 милиарда евро (6,16 милиарда долара). В този случай тя ще остави Игрите в Торино зад гърба си.

На този фон игрите в Солт Лейк Сити – столицата и най-големият град в щата Юта, САЩ, където се проведоха Зимните олимпийски игри през 2002 г., са били без пари – само 2.7 млрд. долара.