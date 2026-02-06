Румен Радев обвини политическото статукво, че е ограничило правата на българите в чужбина

Бившият президент Румен Радев обвини политическото статукво, че умишлено е ограничило възможностите на българите в чужбина да упражнят правото си на глас, като част от усилията да запази властта си. Коментарът му бе публикуван във „Фейсбук“ по повод приетите от парламента промени в Изборния кодекс. Те гласят, че за предстоящите парламентарни избори през април в страните извън Европейския съюз ще се откриват избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства, както и до 20 секции извън мисиите (бел. ред. – броят им зависи от подадените заявления за гласуване).

Мярката бе подкрепена с гласовете на ГЕРБ, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ по предложение на парламентарната група на „Възраждане“. В интервю в ефира на „Би Ти Ви“ лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му ще подкрепи въпросните промени, защото е „поел ангажимент към „Възраждане“. Така и не стана ясно в замяна на какво (бел. ред. – не бе и попитан) в замяна на какво ГЕРБ ще даде гласовете си в подкрепа на промените в Изборния кодекс. Борисов обаче, че 20-те секции са напълно достатъчни, въпреки че само преди година и половина в Турция бяха нужни 168 секции, а във Великобритания – 112.

„Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина. Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията“, написа още Радев.