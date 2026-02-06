РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Румен Радев обвини политическото статукво, че е ограничило правата на българите в чужбина

Румен Радев: Опитът показва, че честни избори може да има само с машинно гласуване

Бившият президент Румен Радев обвини политическото статукво, че умишлено е ограничило възможностите на българите в чужбина да упражнят правото си на глас, като част от усилията да запази властта си. Коментарът му бе публикуван във „Фейсбук“ по повод приетите от парламента промени в Изборния кодекс. Те гласят, че за предстоящите парламентарни избори през април в страните извън Европейския съюз ще се откриват избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства, както и до 20 секции извън мисиите (бел. ред. – броят им зависи от подадените заявления за гласуване).

Мярката бе подкрепена с гласовете на ГЕРБ, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ по предложение на парламентарната група на „Възраждане“. В интервю в ефира на „Би Ти Ви“ лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му ще подкрепи въпросните промени, защото е „поел ангажимент към „Възраждане“. Така и не стана ясно в замяна на какво (бел. ред. – не бе и попитан) в замяна на какво ГЕРБ ще даде гласовете си в подкрепа на промените в Изборния кодекс. Борисов обаче, че 20-те секции са напълно достатъчни, въпреки че само преди година и половина в Турция бяха нужни 168 секции, а във Великобритания – 112.

Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина. Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията“, написа още Радев.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Запазихте ли си български левове с идеята, че те някога ще са с нумизматична стойност?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.