Зимните олимпийски игри, които започват днес, 6 февруари, в Италия, се превърнаха в ключова тема за дискусии в международната преса. Коментатори анализират текущата политическа ситуация и информират читателите за специфичните аспекти на спортните състезания.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Добре дошли в новата Студена война: целият свят се спуска към Италия на фона на глобална политическа криза.

Организаторите се надяват на фестивал на зимните спортове на Олимпийските игри през 2026 г. в Милано и курорта Кортина д’Ампецо, но напрежението скоро ще се повиши. През следващите 16 дни светът ще бъде пленен от блясъка и динамиката на тези игри: алпийски скиори, спускащи се по планините със 150 км/ч, сноубордисти, въртящи се като жироскопи, и балетната грация на най-добрите състезатели по скоростно пързаляне в света. Но в Милано-Кортина, на фона на глобален политически хаос, се задава и нова Студена война.

Тази седмица президентът на МОК Кърсти Ковънтри призова спортът да бъде „неутрална платформа“, отделена от политиката и действията на правителството. Това беше достойно изявление. Но все едно можеше да пее псалми във военна зона. През последните дни в Милано имаше силен импулс руските отбори, забранени поради войната в Украйна, да бъдат допуснати обратно в спортната общност.

Sportschau (Кьолн, Германия)

Ожесточен политически дебат около Олимпийските игри през 2026 г.

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри се опитва да държи политиката далеч от Зимните олимпийски игри. Скандали, протести и петиции обаче предизвикват вълнение. Неутрален старт: 20 спортисти от Русия и Беларус.

Непредсказуемата и агресивна външна политика на администрацията на Тръмп представлява допълнително предизвикателство за Игрите. Допингът и противоречията около WADA (Световната антидопингова агенция – Комерсант) са тема, която не може да бъде избегната на нито една Олимпиада, и Милано-Кортина не е изключение. Досиетата Епщайн: Кейси Васерман, ръководител на Организационния комитет на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., е под натиск. Изменението на климата има екзистенциални последици за зимните спортове: високите температури и липсата на сняг затрудняват дългосрочното планиране. Следователно МОК е отворен за различни варианти: преместване на състезанията през януари, домакинство на Игрите в различни страни, ротация на събитията и въвеждане на повече спортове на закрито – нищо не изглежда немислимо.

The New York Times (Ню Йорк, САЩ)

С наближаването на Олимпийските игри всички в този град са недоволни от нещо.

В Кортина д’Ампецо, градът домакин на Олимпийските игри в Северна Италия, някои жители, включително бивш олимпийски шампион, са недоволни от постоянното строителство. Други са недоволни от факта, че са недоволни. Жителите сякаш са разделени на две групи: някои са враждебно настроени към изграждането на олимпийския комплекс, докато други признават необходимостта от подобрения на инфраструктурата и дори ги приветстват.

The Washington Post (Вашингтон, САЩ)

Кой спорт е най-опасният на Зимните олимпийски игри? Не е шейни или фигурно пързаляне.

Спускането с шейни изглежда безумно. Това е най-бързата дисциплина на Зимните олимпийски игри, като състезателите достигат скорост до 145 км/ч (90 мили/ч). Скелетонът е още по-луд – като шейните, но тези спортисти летят с лице надолу и с главата напред. Въпреки това, шейните и скелетонът са сред зимните спортове с най-нисък процент на наранявания.

Всъщност, най-висок процент наранявания се случват в състезания по сноуборд, включващи скокове или склонове, изискващи спортистите да изпълняват въздушни завъртания и салта. Това беше разкрито от изследване, проведено от МОК в сътрудничество с The Washington Post. Изследователите определят нараняванията като всяко увреждане, изискващо медицинска помощ и нарушаващо нормалното функциониране, от синини до счупени кости. Сериозните наранявания, изискващи спортистите да отсъстват поне седем дни, са редки, но са склонни да бъдат концентрирани в същите спортове с най-висок процент на наранявания.

Спортът с най-висок процент на контузии е ски биг еър – състезание, при което скиори скачат от ски скок и изпълняват зашеметяващи акробатични номера – където 28,1% от спортистите са контузвани. Този спорт дебютира на Олимпийските игри през 2022 година.